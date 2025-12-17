الأربعاء 17 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط 26 شركة سياحية للنصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط 26 شركة بدون
ضبط 26 شركة بدون ترخيص للنصب على راغبى الحج والعمرة، فيتو
 واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات العاملة في مجال السياحة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الشركات السياحية التي تعمل بدون ترخيص في عدد من المحافظات.

ضبط 26 شركة سياحية بدون ترخيص 

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 26 شركة غير مرخصة بممارسة نشاط النصب والاحتيال على المواطنين عبر الادعاء بتنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية وهمية، والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم كونها شركات معتمدة.

 

النصب والاحتيال على المواطنين

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك الكيانات وضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بحوزتهم على أختام وصور جوازات سفر وتذاكر طيران وتأشيرات رحلات دينية ودفاتر إيصالات نقدية، إلى جانب مواد دعائية وإعلانات إلكترونية تُروج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

العقوبة المتوقعة على المتهم

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

