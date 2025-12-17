الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عصابة سرقة الهواتف بالإسكندرية، ولص أسطوانة بوتاجاز بقنا

الأمن العام يضبط
الأمن العام يضبط ععصابة سرقة الهواتف بالإسكندرية
18 حجم الخط

واصلت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، جهودها المكثفة في مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة مرتكبيها، بمختلف المحافظات.

ضبط تشكيل عصابي لسرقات الهواتف بالإسكندرية

وأسفرت جهود  قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية عن تمكن رجال الأمن من ضبط عاطلين وحلاق لهم معلومات جنائية، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل" بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية.

وأقر المتهمون بارتكابهم 18 واقعة سرقة بنفس الأسلوب، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

ضبط شخص حاول سرقة إسطوانة بوتاجاز بقنا

كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية حال شروعه في سرقة إسطوانة بوتاجاز من داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة عند مواجهته.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المتهمين لضمان عرضه على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقات الهواتف تشكيل عصابي النشل الاسكندرية قنا سرقة إسطوانة بوتاجاز الامن العام مكافحة الجرائم اخبار الحوادث ضبط مرتكبي الجرائم

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم، أحجام متحركة بمحاور القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات الميدانية

الداخلية تضبط 17 بلطجيا وهاربا من المراقبة و196 قطعة سلاح ناري خلال حملات أمنية بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط كميات من المخدرات بـ 100 مليون..ضبط المتهمين بقتل طالب الحقوق في أشمون.. خلافات زوجية تنتهي بمقتل طفل على يد والده بسمالوط

ضبط قائد سيارة ملاكي للسير عكس الاتجاه وتعريض المواطنين للخطر بالجيزة

فيديو يقود لكشف وكر لتجارة المخدرات أسفل أحد كباري الجيزة

الداخلية تحذر من التشكيك فى نتائج القبول بكلية الشرطة

الأمن يكشف حقيقة اقتحام الشرطة مسكن شخص بدون وجه حق

خلافات عائلية وراء منشور مزيف يتهم جارا باستغلال محل السكن لأعمال الدعارة

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

أبو الغيط: دعم صمود الفلسطينيين أفضل طريق لمقاومة الاحتلال

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

الكهرباء تحدد أسباب إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع وخطوات تجنب الغرامات

قبل وفاتها بساعات، سر ظهور القلب الأسود في آخر صور نيفين مندور

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوادني اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في الأسواق المحلية صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

أجمل الأدعية قبل شروق الشمس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads