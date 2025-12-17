ضبط عصابة سرقة الهواتف بالإسكندرية، ولص أسطوانة بوتاجاز بقنا

18 حجم الخط

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، جهودها المكثفة في مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة مرتكبيها، بمختلف المحافظات.

ضبط تشكيل عصابي لسرقات الهواتف بالإسكندرية

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية عن تمكن رجال الأمن من ضبط عاطلين وحلاق لهم معلومات جنائية، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل" بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية.

وأقر المتهمون بارتكابهم 18 واقعة سرقة بنفس الأسلوب، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

ضبط شخص حاول سرقة إسطوانة بوتاجاز بقنا

كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية حال شروعه في سرقة إسطوانة بوتاجاز من داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة عند مواجهته.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المتهمين لضمان عرضه على النيابة العامة.

