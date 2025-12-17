حالة المرور اليوم، أحجام متحركة بمحاور القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات الميدانية

الأربعاء 17 ديسمبر 2025
تشهد  محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، صباح اليوم الأربعاء، زحامًا مروريًّا متفرقًا على عدد من المحاور الحيوية، بالتزامن مع تكثيف الحملات المرورية ضمن خطة وزارة الداخلية لضبط الحركة على الطرق وتسيير البدائل أمام قائدي السيارات.

أحجام مرورية متحركة بمحاور القاهرة والجيزة 

سجلت الإدارة العامة لمرور القاهرة كثافات متوسطة أعلى محور صلاح سالم اتجاه المطار، مع تباطؤ في الحركة بمنطقة كوبري الفردوس.

كما ظهرت كثافات متفرقة بمحور الأوتوستراد في الاتجاه القادم من طرة حتى منطقة منشية ناصر، مع سيولة نسبية في الاتجاه الآخر.

 انتشار الخدمات الميدانية 

وشهد الطريق الدائري زحامًا واضحًا عند نفق السلام والمتجه إلى المرج، مع أحجام مرورية أعلى منطقة المنيب في اتجاه الوراق.

حالة المرور في الجيزة

شهدت محاور الجيزة الرئيسية انتظامًا نسبيًّا في الحركة، مع ظهور تباطؤ محدود أعلى محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان.

كما ظهرت كثافات صباحية اعتيادية على شارع الهرم خاصة عند المريوطية والمطبعة، بينما يعمل محور صفط اللبن بصورة جيدة مع بعض الأحجام عند منزل جامعة القاهرة.

الحركة المرورية في القليوبية

سجل الطريق الزراعي زحامًا واضحًا للقادم من بنها باتجاه شبرا الخيمة بسبب الأحجام الصباحية، مع سيولة مقبولة في الاتجاه الآخر.

كما يشهد محور بنها الحر انتقالًا طبيعيًا للحركة دون مؤثرات كبيرة، بينما تظهر بعض التباطؤات عند مداخل شبرا الخيمة والطريق الدائري.

استمرار الحملات المرورية

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها اليومية لضبط المركبات المخالفة، وفحص السائقين، وإزالة الإشغالات على الطرق، لتحقيق أعلى معدلات الأمان لقائدي المركبات والمارة، مع دعوة المواطنين للالتزام بقواعد القيادة وترشيد استخدام المحاور البديلة خلال فترات الذروة.

