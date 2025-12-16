الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
ضبط قائد سيارة ملاكي للسير عكس الاتجاه وتعريض المواطنين للخطر بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالسير عكس الاتجاه، في مشهد عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

تفاصيل الواقعة:

وبالفحص والتحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة محل الواقعة، وتبين أنها سارية التراخيص، وتم ضبط قائدها، سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر بمقطع الفيديو، مبررًا ذلك بمحاولة اختصار الطريق، وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

