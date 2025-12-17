5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

18 حجم الخط

رحلت عن عالمنا الفنانة نيفين مندور، وذلك إثر حادث حريق اندلع داخل شقتها، في خبر صادم أعاد اسمها إلى الواجهة بعد سنوات من الغياب عن الساحة الفنية.

وكانت نيفين مندور واحدة من الوجوه التي لفتت الأنظار بقوة في بداية الألفينات، قبل أن تختفي تدريجيًا عن المشهد الفني، لتظل أعمالها القليلة حاضرة في ذاكرة الجمهور.

أبرز 5 معلومات عن الفنانة نيفين مندور

١- هي ممثلة مصرية من مواليد 16 يونيو 1980.

٢- بدايتها الفنية كانت قوية، حيث قدمت أول بطولة سينمائية لها من خلال فيلم “اللي بالي بالك” عام 2003، وحققت وقتها شهرة واسعة وكانت حديث الجمهور.

٣- شاركت بعد ذلك في مسلسل “راجعلك يا إسكندرية” عام 2005.

٤- آخر أعمالها الفنية هو مسلسل “مطعم تشي توتو” الذي تم إنتاجه عام 2006.

٥- تزوجت من فتى أحلامها بعد قصة حب استمرت 23 عامًا، وكان يطلق عليها اسم “أبوعلي” لأنها ساندته كثيرًا، وكانت أمنية حياتها قبل زواجها تبني طفل لأنها تحب الأطفال كثيرًا وفقًا لتصريحات تليفزيونية سابقة لها.

وفاة نيفين مندور

تسببت وفاة الفنانة نيفين مندور بشكل مفاجئ في صدمة كبيرة لأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، خاصة أنها لم تكن تعاني من أية أزمات صحية خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر مقرب من نيفين مندور أن وفاتها جاءت بسبب حريق شب داخل شقتها بمدينة الإسكندرية، حيث التهم الحريق محتويات الشقة بشكل كامل، خاصة أن الفنانة كانت نائمة بمفردها لتتعرض لحالة اختناق أودت بحياتها.

بداية نيفين مندور الفنية

يذكر أن نيفين مندور دخلت مجال الفن عام 2003 من خلال فيلم “اللي بالك بالك” مع الفنان محمد سعد، وقدمت خلاله شخصية “فيحاء” زوجة رياض المنفلوطي، لتحقق وقتها شهرة واسعة، وتشارك في مسلسل “راجعلك يااسكندرية” مع الفنان خالد النبوي والذي عرض عام 2005، ثم اختفت بعدها عن الانظار لأكثر من 17 عامًا، لترحل عن عالمنا عن عمر يناهز 53 عامًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.