محافظات

الاستعدادات النهائية لجولة الإعادة بانتخابات النواب في الشرقية (صور)

انتخابات مجلس النواب،فيتو
انتخابات مجلس النواب،فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية حالة من الجاهزية الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد أن اطمأن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، على الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات داخل المقار واللجان الانتخابية بمختلف أنحاء المحافظة.

 استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

يأتي ذلك استعدادًا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في أول أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها على مدار يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر الجاري.

الشرقية تستعد لأول أيام جولة الإعادة وسط دعوات للمشاركة الإيجابية،فيتو<br alt=
الشرقية تستعد لأول أيام جولة الإعادة وسط دعوات للمشاركة الإيجابية،فيتو
 

الأشموني:  توفير مناخ آمن ومناسب يشجع المواطنين على المشاركة الإيجابية 

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في حالة استعداد تام لضمان سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر، مشيرًا إلى حرص الدولة على توفير مناخ آمن ومناسب يشجع المواطنين على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، باعتباره تعبيرًا صادقًا عن الوعي الوطني والإرادة الحرة للمواطنين في بناء مستقبل الوطن.

 

الشرقية تستعد لأول أيام جولة الإعادة وسط دعوات للمشاركة الإيجابية،فيتو<br alt=
الشرقية تستعد لأول أيام جولة الإعادة وسط دعوات للمشاركة الإيجابية،فيتو
 

الانتهاء من التجهيزات التنظيمية والفنية

وأوضح المحافظ أن رؤساء المراكز والمدن والأحياء يتابعون على مدار الساعة جاهزية اللجان الانتخابية كلٌّ في نطاقه الجغرافي، للتأكد من توافر كافة الإمكانات اللازمة، والانتهاء من التجهيزات التنظيمية والفنية، بما يضمن استقبال الناخبين في أجواء مهيأة وصحية تليق بأهمية الحدث.

الشرقية تستعد لأول أيام جولة الإعادة وسط دعوات للمشاركة الإيجابية،فيتو<br alt=
الشرقية تستعد لأول أيام جولة الإعادة وسط دعوات للمشاركة الإيجابية،فيتو
 

 4.3 ملايين يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية بالشرقية

ويبلغ  إجمالي عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية بمحافظة الشرقية 4 ملايين و380 ألفًا و748 ناخبًا وناخبة، يدلون بأصواتهم أمام 867 مركزًا انتخابيًا تضم 925 لجنة فرعية، و8 لجان عامة، وذلك للتنافس بين 38 مرشحًا فرديًا على 19 مقعدًا فرديًا تحت قبة مجلس النواب 2025.

