سؤال في مجلس النواب حول خطة الكهرباء لاستبدال 4.5 مليون عداد معطل

وجه إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حول صحة ما تم تداوله بشأن وصول عدد العدادات القديمة إلى 42 مليون عداد، منهم 4.5 مليون عداد معطل.

خطة تغيير العدادات الكهربائية

وأشار النائب إلى أنه تم الإعلان عن خطة لتغيير هذه العدادات، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول آلية تنفيذ هذه الخطة ومدى تأثيرها على استهلاك الكهرباء في المستقبل.

آليات تغيير العدادات الكهربائية القديمة

وطالب النائب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن العدادات القديمة، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق العدالة الحقيقية في استهلاك المواطنين للكهرباء مؤكدًا أن هناك ضرورة ملحة لحل هذه الأزمة التي تؤثر على ملايين المواطنين ومشددًا على أهمية توفير حلول عملية وفعالة لمشاكل العدادات القديمة والمعطلة.

عدد العدادات الكهربائية القديمة في مصر

وتساءل: هل صحيح أن عدد العدادات القديمة وصل إلى 42 مليون عداد، منهم 4.5 مليون عداد معطل؟، مطالبا بكشف الجدول الزمني لتغيير العدادات القديمة والمعطلة على مستوى الجمهورية.

وطالب عضو مجلس النواب بأهمية التسريع في خطة استبدال العدادات القديمة: تسريع وتيرة تغيير العدادات القديمة والمعطلة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك تخصيص ميزانية مرنة لهذه العملية.

وشدد على ننشر العدادات الذكية التي تتيح متابعة دقيقة لاستهلاك الكهرباء بشكل مباشر، مما يضمن تحصيل الفواتير بشكل عادل ودقيق، مطالبا بتحديث أساليب التحصيل من خلال رقمنة العمليات وإدخال بيانات الفواتير مباشرة للمستهلكين عبر التطبيقات الإلكترونية.

وشدد على أهمية إعادة تقييم حجم الدعم الحكومي للكهرباء في ضوء العدادات الحديثة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الأسر الفقيرة.

كما طالب بإنشاء لجان رقابية تتابع تطور عملية استبدال العدادات القديمة والتحقق من عدم حدوث أي أخطاء في تحصيل الفواتير خلال فترة التنفيذ.

ودعا إلى أهمية إجراء حملات توعية للمواطنين حول كيفية التحقق من صحة العدادات واستهلاك الكهرباء لتجنب أي مشكلات قد تنتج عن العدادات المعطلة.

وأكد أن حل أزمة العدادات القديمة والمعطلة ليس فقط خطوة نحو تحسين دقة تحصيل الفواتير، بل يعد خطوة ضرورية لضمان العدالة في استهلاك الكهرباء، وحماية حقوق المواطنين في الحصول على فواتير صحيحة ومنصفة.

