الحصر العددي باللجنة الفرعية 34 بمدرسة الحاج سليمان سلام الابتدائية بديرب نجم

شهدت مدرسة الحاج سليمان سلام الابتدائية بمركز ديرب نجم مقر اللجنة الفرعية رقم 34 انطلاق أعمال الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية، وسط متابعة دقيقة من مندوبي المرشحين.

وتُعد اللجنة 34 من اللجان صاحبة الثقل التصويتي بالمركز، وهو ما يمنح نتائجها أهمية خاصة في رسم ملامح المشهد الانتخابي الأولي لدائرة ديرب نجم.

أعمال الحصر متواصلة

ولا تزال أعمال الحصر متواصلة تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية بعد انتهاء التجميع الشامل لكافة اللجان الفرعية بالمركز.



وقدّمت بوابة فيتو تغطية ميدانية مباشرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رصدت خلالها الأجواء داخل عدد من اللجان، وعملية الفرز لحظة بلحظة، إلى جانب تفاعل واسع من المتابعين الذين حرصوا على متابعة سير العملية الانتخابية بشكل حي ومباشر.

