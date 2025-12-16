وزير التموين: منافذ «كاري أون» توفر السلع الغذائية من خلال 22 شركة تابعة للقابضة

18 حجم الخط

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الفرع الرابع لمنافذ وزارة التموين تحت العلامة التجارية الموحدة «كاري أون»، وذلك بمقر مدينة الإنتاج الإعلامي بمحافظة الجيزة.

بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وعبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويقام الفرع الجديد من “ كاري أون" على مساحة تبلغ نحو 300 متر مربع، في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المنافذ الاستهلاكية التابعة لها، وتقديم تجربة تسوق عصرية ومتكاملة للمواطنين، تعتمد على جودة العرض وتنوع السلع وسهولة الحصول على الخدمة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن افتتاح هذا الفرع يأتي ضمن خطة الوزارة لتعميم تجربة «كاري أون» على مستوى الجمهورية، عقب افتتاح الفرع الرئيسي بكلية البنات بالقاهرة، إلى جانب فرعي الأميرية والسيدة زينب المتخصصين في بيع اللحوم والأسماك، بما يعكس سرعة تنفيذ المشروع وحرص الوزارة على التوسع في إنشاء منافذ مطورة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح الوزير أن مشروع «كاري أون» لا يقتصر على تطوير الشكل الخارجي للمنافذ، بل يشمل أيضًا تعزيز المنظومة الرقمية من خلال التعاون مع كبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا، بما يتيح خدمات الدفع الإلكتروني، والتحول الرقمي، ونظم الولاء للعملاء، بما يسهم في تقديم تجربة شراء أكثر سهولة وكفاءة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي ومواكبة أحدث النظم المتبعة في كبرى سلاسل التجزئة.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن منافذ «كاري أون» توفر جميع أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والمنظفات، والتي يتم إنتاج جانب كبير منها من خلال 22 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يضمن توافر سلع عالية الجودة بأسعار تنافسية، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للمنافذ التابعة للوزارة.

وشدد الوزير على أن مشروع «كاري أون» يمثل نموذجًا متطورًا للمنافذ التموينية الحديثة، ويهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في المنافذ المطورة، وتحقيق نقلة نوعية في أسلوب عرض السلع وتقديم الخدمات، بما يواكب متطلبات السوق ويلبي احتياجات المواطنين.

ومن جانبه، أكد محافظ الجيزة أن افتتاح فرع «كاري أون» بمدينة الإنتاج الإعلامي يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في المنافذ الاستهلاكية المطورة بما يسهم في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، ويخفف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية.



وأضاف المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تدعم بشكل كامل جهود وزارة التموين في تطوير منظومة التجارة الداخلية، والتوسع في إقامة المنافذ الاستهلاكية الحضارية التي تواكب متطلبات المواطنين وتسهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق لافتتاح المزيد من المنافذ خلال الفترة المقبلة بما يحقق التوازن السعري ويخدم أهالي الجيزة.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة تعمل على تيسير الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للتوسع في إنشاء المنافذ التموينية المطورة داخل المناطق ذات الكثافات السكانية، بما يضمن وصول السلع الأساسية للمواطنين بسهولة ويسر، مع المتابعة المستمرة لضمان الالتزام بجودة السلع والأسعار المعلنة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل أحد محاور دعم الأمن الغذائي وتحقيق استقرار المعروض بالأسواق.

