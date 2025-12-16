كأس ملك إسبانيا، يامال وراشفورد يقودان هجوم برشلونة أمام جوادالاخارا

18 حجم الخط

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة جوادالاخارا في بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026.

ويستقبل جوادالاخارا خصمه برشلونة، على ملعب "بيدرو إسكارتين"، في إطار مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري.

موعد مباراة برشلونة ضد جوادالاخارا

وتنطلق مباراة برشلونة وجوادالاخارا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية

ودفع هانز فليك بمارك تير شتيجن أساسيًا في مركز حراسة مرمى برشلونة، وقد قرر منح راحة للحارس خوان جارسيا، فيما يجلس تشيزني على مقاعد البدلاء.

تشكيل برشلونة أمام جوادالاخارا

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

خط الدفاع: إيريك جارسيا، دي يونج، أندرياس كريستنسن، جوفري.

خط الوسط: بيرنال، كاسادو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، روني بادرجي.

البدلاء: بالدي، كوبارسي، فيران توريس، بيدري، رافينها، خوان جارسيا، جيرارد مارتن، كوندي، تشيزني، درو، تومي.

لامين يامال، فيتو

فليك يبتعد عن الاستهتار

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يسافر برشلونة إلى جوادالاخارا بقائمة مألوفة، رغم مواجهة فريق يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

وحرص المدرب الألماني على اصطحاب أبرز لاعبيه، رغم أن الأغلبية قد تكون على مقاعد البدلاء ولن يشاركون إلا عند الحاجة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فليك لا يقلل من جوادالاخارا، لأن دوري الدرجة الثالثة يحظى بمنافسة قوية، وهو ما لاحظه الموسم الماضي مع هبوط فريق برشلونة أتلتيك.

غيابات برشلونة في مواجهة جوادالاخارا

ويغيب عن قائمة برشلونة في مباراة اليوم، كل من رونالد أراوخو، جافي وداني أولمو للإصابة، فيما تواجد روبرت ليفاندوفسكي عقب بعد تعافيه من الإصابة التي منعته من المشاركة في مباراة السبت أمام أوساسونا.

وجاءت المفاجأة الكبرى في حراسة المرمى، إذ ضم فليك الحارس خوان حارسيا إلى القائمة النهائية، رغم تأكيده أنه لن يكون أساسيًا، حيث سيتنافس تشيزني وتير شتيجن على مركز الحارس الأول في المباراة.

