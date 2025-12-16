المجلس الأعلى يقر الشروط الجديدة لإنشاء معاهد عالية خاصة

18 حجم الخط

ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، بحضور د. محمد هاني محافظ بني سويف، ود. جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. عبدالوهاب عزت أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ود. أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس، وذلك بمجمع المعاهد العليا ببني سويف.



في بداية الاجتماع، أكد الوزير استمرار انعقاد اجتماعات المجلس بالتناوب داخل المعاهد المختلفة، في تقليد جديد يستهدف التقييم الميداني لإمكاناتها وأدائها، وتقييم قدراتها المادية والبشرية، وتعزيز دورها الأكاديمي، مثمنًا دور المعاهد الحيوي في منظومة التعليم العالي، ومقدمًا الشكر للمهندس نادر نسيم رئيس مجلس إدارة مجمع المعاهد العليا ببني سويف، على استضافة اجتماع المجلس.



وأكد د. أيمن عاشور ضرورة الاستمرار في تطوير العملية التعليمية بالمعاهد العليا الخاصة، وإدخال التخصصات البينية الحديثة لمواكبة سوق العمل، مع دعم الوزارة المستمر، ومتابعة أداء المعاهد، وتعزيز التنافسية بينها؛ لضمان رفع جودة الخريجين عبر تطوير البرامج الدراسية، واختيار كوادر أكاديمية متميزة وفق معايير الجودة العالمية، وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030.



كما وجه الوزير بالتركيز على إنشاء مراكز للتوظيف والإبداع والابتكار داخل المعاهد، إلى جانب مراكز لدعم ذوي الإعاقة، مع تعزيز التحول الرقمي، ودعم ريادة الأعمال والشراكات الدولية، وتطوير البنية التحتية والمرافق، وتعزيز الوعي البيئي والاستدامة؛ بهدف توفير بيئة تعليمية شاملة وعادلة تؤهل الطلاب لتحقيق أداء متميز ومواكبة متطلبات العصر.



وأكد الوزير أنه انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية وتفعيلًا لأهداف المبادرة الرئاسية «تمكين» لدعم الطلاب ذوي الإعاقة، تعتزم الوزارة إطلاق النسخة الثانية من المبادرة (ملتقى الأقصر)، لترسيخ قيم الوحدة الوطنية والدمج الشامل في الجامعات، مشيرًا إلى أن الحفل الختامي سيقام بساحة معبد الأقصر يوم الأحد 1 فبراير المقبل، مؤكدًا أهمية مشاركة المعاهد في هذه الفعاليات الوطنية لدعم الأنشطة الطلابية والمجتمعية.



وأكد د. أيمن عاشور ضرورة استعداد المعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددًا على استكمال كافة الاستعدادات الأكاديمية والإدارية لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم.



واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر ديسمبر، والتي شملت استقبال رئيس كوريا الجنوبية لإعلان رؤى ومبادرات لتعزيز الشراكة مع الشرق الأوسط من جامعة القاهرة، والاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء لاستعراض نتائج المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، إلى جانب حضور انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار IRC EXPO 2025 بالعاصمة الجديدة، وإعلان نتائج مبادرة "تحالف وتنمية، وإلقاء كلمة مصر في الدورة (43) للمؤتمر العام لليونسكو، فضلا عن إطلاق تقرير استراتيجي حول توسيع نطاق التعليم العالي الرقمي على هامش مؤتمر Going Global بلندن، وحصول الوزارة على شهادة المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة، وانضمام مصر رسميًا لبرنامج «هورايزون أوروبا» كأول دولة عربية وثاني دولة إفريقية، وتنظيم أسبوع البحث والابتكار المصري الأوروبي 2025، واجتماعات خبراء تطوير التعليم ضمن برنامج "إيراسموس".

التعاون مع وفد الجامعة المفتوحة في الصين

كما تضمن التقرير توقيع وزارتي التعليم العالي في مصر وروسيا عددًا من الاتفاقات لتوسيع الشراكة العلمية والأكاديمية على هامش المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية، واستقبال الممثل الخاص للرئيس الروسي، وبحث التعاون مع وفد الجامعة المفتوحة في الصين، والمشاركة ـ تحت رعاية رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء ـ في الجلسة الافتتاحية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، إلى جانب عقد الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية، والاجتماع مع وزير الأوقاف لتعزيز التعاون والاستفادة من بنك المعرفة في دعم الأئمة والدعاة.



كما استمع المجلس إلى تقرير مفصل قدمه د.جودة غانم حول موقف الاعتماد الأكاديمي للمعاهد العالية الخاصة من الهيئة القومية لضمان الاعتماد والجودة، حيث حصل 22 معهدًا على اعتماد مؤسسي، و23 معهدًا على اعتماد برامجي، فيما حصل 21 معهدًا على اعتماد مشروط، ومنحت مهلة استيفاء مؤسسي لعدد 10 معاهد، ومهلة استيفاء برامجي لعدد 19 معهدًا، كما يجري حاليًا فحص مؤسسي لعدد 36 معهدًا وبرامجي لعدد 32 معهدًا.



ومن جانبه، وجه د. أيمن عاشور الشكر إلى قطاع التعليم بالوزارة بقيادة د. جودة غانم على الجهود المبذولة في استكمال عمليات الاعتماد الأكاديمي، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس التزام منظومة التعليم العالي برفع مستوى الجودة، وضمان تميز الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن متابعة الاعتماد المؤسسي والبرامجي تمنح الطلاب والمعاهد الثقة في جودة التعليم، وتدعم مسيرة التطوير المستمر للمنظومة التعليمية.



واستعرض المجلس تقريرًا حول ترشيح مكتب التنسيق لطلاب المعاهد بالتخصصات المختلفة، حيث بلغ إجمالي أعداد طلاب المعاهد الفنية المتوسطة 115,283 طالبًا، وإجمالي طلاب المعاهد العليا الخاصة 292,156 طالبًا، منهم 7,575 طالبًا تقدموا بالنظام المباشر للالتحاق بالمعاهد العليا الخاصة الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي، فيما بلغ إجمالي المقاصات العلمية للطلاب المحولين بين المعاهد العليا الخاصة المتناظرة في مختلف القطاعات للعام الدراسي 2025/2026 نحو 3,725 مقاصة.



كما أقر المجلس كراسة الشروط الجديدة لإنشاء معاهد عالية خاصة جديدة.



ومن جانبه، صرح د. جودة غانم بأن المجلس استعرض طلبات عدد من المعاهد لإنشاء برامج دراسية جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب وعلوم البيانات وهندسة الحاسبات، بالإضافة إلى طلب بعض معاهد التمريض والعلوم الصحية والسياحة والفنادق فتح برامج تتوافق مع احتياجات سوق العمل، كما استعرض المجلس طلب عدد من المعاهد لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والدولية.

ضوابط وشروط التقدم لإنشاء مؤسسات تعليمية

وأشار د. جودة غانم إلى أن المجلس استعرض ضوابط وشروط التقدم لإنشاء مؤسسات تعليمية من المعاهد (أكاديمية وتكنولوجية) بعد مراجعتها وتدقيقها، كما ناقش المجلس برنامج إيرسموس (+) لتطوير التعليم، موصيًا بتعميم البرنامج على جميع المعاهد وتشجيعها على التعاون والمشاركة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة بدء المعاهد في الحصول على الاعتماد الدولي.



وأحيط المجلس علمًا بكتاب أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن اعتماد دليل الهوية البصرية الرسمي، كخطوة إستراتيجية لتعزيز الصورة المؤسسية وتوحيد عناصر الهوية البصرية على جميع المنصات والوسائط.



وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس وافق على عدد من الموضوعات المتعلقة بتوقيع بروتوكولات ومذكرات تعاون، منها:

• توقيع مذكرة التفاهم بين المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى ومحافظة الغربية.

• توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية بسوهاج وجامعة سوهاج، ممثلة في كلية الحاسبات ونظم المعلومات والذكاء الاصطناعي.

• كتاب معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالمعادي بشأن توقيع بروتوكولات تدريبية لإعداد وتدريب طلاب وخريجي المعهد لتأهيلهم لسوق العمل، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك العامة، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الإنتاج الحربي، وقطاع التدريب بمعهد الإذاعة والتليفزيون، وبنك مصر.

• طلب معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر جنوب سيناء بشأن اتفاقية التعاون المبرمة بين المعهد وجامعة كمبلولتنسيه بمدريد، إسبانيا، والتي تهدف إلى التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات الثقافية والعلمية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ونقل خبراتهم، والمشاركة في المؤتمرات والأنشطة العلمية.

• مقترح بروتوكول تعاون بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وجامعة كيونجدونغ KYUNGDONG بكوريا الجنوبية، بما يشمل المقررات المشتركة المدرجة في اللائحة الدراسية بين الأكاديمية والجامعة.

• طلب المعهد التكنولوجي للعلوم المالية والإدارية بسوهاج بتوقيع اتفاقية تمنح الطلاب الحصول على بكالوريوس روسي معتمد من معهد سانت بطرسبرغ بروسيا، إلى جانب بكالوريوس مصري من المعهد التكنولوجي العالي للعلوم المالية والإدارية بسوهاج.

• بروتوكول التعاون المزمع إبرامه بين المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية وكلية التجارة بجامعة عين شمس.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المجلس وافق أيضًا على عدد من الموضوعات، منها:

• طلب معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر بإنشاء مركز توظيف بالمعهد على غرار المراكز الموجودة بالجامعات.

• طلب معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بإنشاء مركز الابتكار والبحوث التطبيقية وريادة الأعمال بالمعهد.

• طلب معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر جنوب سيناء، المتضمن بإنشاء مركز للخدمة العامة يقدم دورات تدريبية للطلاب والخريجين وأفراد المجتمع المدني بسيناء.



كما استعرض المجلس شروط تعيين وكلاء المعاهد، مشددًا على أهمية استيفاء المعايير الأكاديمية والإدارية اللازمة لضمان اختيار كوادر مؤهلة تسهم في تطوير العملية التعليمية وتحقيق أهداف المعاهد العليا الخاصة.





