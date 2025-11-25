من غرفة العمليات، محافظ الشرقية يؤكد انتظام فتح 1040 لجنة انتخابية دون تأخير

18 حجم الخط

ترأّس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والمشكّلة من الجهات المعنية لمتابعة سير اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، والاطمئنان على انتظام فتح اللجان في تمام التاسعة صباحًا وفقًا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات، واستمرارها حتى التاسعة مساءً، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح. أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، وهشام عبد المقصود مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وأعضاء اللجنة.

جاهزية المقار الانتخابية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة داخل اللجان

وخلال المتابعة عبر شبكة الاتصال الموحدة، تواصل المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مؤكدًا جاهزية المقار الانتخابية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة داخل اللجان، وتواجد السادة القضاة والمستشارين والمراقبين في مقار عملهم، مع انتظام فتح جميع اللجان في موعدها لاستقبال الناخبين دون تسجيل أي معوقات تعرقل سير العملية الانتخابية.

عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية

انتخابات مجلس النواب، وأجرى المحافظ اتصالات بغرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكيد على انتظام عملية التصويت في يومها الثاني، مشددًا على التزام الأجهزة التنفيذية بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع استمرار تقديم الدعم اللوجيستي وتوفير وسائل الراحة للمواطنين، لضمان ممارسة حقهم الدستوري في أجواء من الانضباط والشفافية.

جميع أجهزة المحافظة في حالة جاهزية قصوى

وأكد الأشموني أن جميع أجهزة المحافظة في حالة جاهزية قصوى، للتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تطرأ، مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة على مدار الساعة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة حتى انتهاء العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن محافظة الشرقية تضم 4 ملايين و884 ألفًا و104 ناخبين لهم حق التصويت، يدلون بأصواتهم أمام 975 مركزًا انتخابيًا يضم 1040 لجنة فرعية و9 لجان عامة، وذلك للمنافسة بين 253 مرشحًا فرديًا على 21 مقعدًا فرديًا و21 مقعدًا بنظام القوائم.

