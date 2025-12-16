محمد رمضان: ربنا جعلني آية للأجيال المقبلة (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الفنان محمد رمضان: " والله.. ثقة فى الله.. ثقة فى الله.. إن نجاحي فى الغناء لم يحدث فى تاريخ الغناء فى الوطن العربي، ولم يحققه رجل أو إمرأة، والكلام دة فى عام 2025، وخطواتي بترسم ملامحي، وأن أي شخص توقف عند مرحلة معينة، مكنش ظلم من ربنا، كان ظلم منه لنفسه لأنه طموحه كان له سقف".



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أنس بوخش: " يمكن ربنا جعلني آية للأجيال المقبلة فى المجال الفني، فأنه يجب أن يثق فى ربنا ويصدقها، ومفيش مستحيل وصدق حلمك وضع أهداف وأن يكون عندك ثقة فى الله أنه لا يوجد شخص يستيطع أن يوقفك عن أحلامك".



وأوضح الفنان محمد رمضان: " الشهرة دليل من دلائل النجاح وهذا شء صعب تحقيقه ولكن طعمها أحلى، ولا أرى أحد يكرهني، وتربطني علاقة نادرة بيني وبين الجمهور، وقد يكون ناس يتعرضون للأذى فى المجال، بدون قصد"، مؤكدا: " أسير بخطوات وكل خطوة تشير على التى تليها".



وقال: " لا أسعى لإثارة الجدل أو البلبلة، ولا أفكر في ذلك، وعندما أقيم حفلة أو حدث فى الخارج، ولا أحد يتحدث عنها فى مصر أكون مبسوط وفرحان، وأسعى لتوصيل ثقافتنا وكلامنا وأغانينا للعالم كله".



وأشار إلى أن الراحل والده كان يكره الحزن، وكان يرفض ارتداء الملابس السوداء فى حالات الوفاة، مؤكدا: " والدي كان دائم القول: من أحب لقاء الله.. أحب الله لقائه".

