الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد رمضان: ربنا جعلني آية للأجيال المقبلة (فيديو)

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو
18 حجم الخط

أكد الفنان محمد رمضان: " والله.. ثقة فى الله.. ثقة فى الله.. إن نجاحي فى الغناء لم يحدث فى تاريخ الغناء فى الوطن العربي، ولم يحققه رجل أو إمرأة، والكلام دة فى عام 2025، وخطواتي بترسم ملامحي، وأن أي شخص توقف عند مرحلة معينة، مكنش ظلم من ربنا، كان ظلم منه لنفسه لأنه طموحه كان له سقف".


وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أنس بوخش: " يمكن ربنا جعلني آية للأجيال المقبلة فى المجال الفني، فأنه يجب أن يثق فى ربنا ويصدقها، ومفيش مستحيل وصدق حلمك وضع أهداف وأن يكون عندك ثقة فى الله أنه لا يوجد شخص يستيطع أن يوقفك عن أحلامك".


وأوضح الفنان محمد رمضان: " الشهرة دليل من دلائل النجاح وهذا شء صعب تحقيقه ولكن طعمها أحلى، ولا أرى أحد يكرهني، وتربطني علاقة نادرة بيني وبين الجمهور، وقد يكون ناس يتعرضون للأذى فى المجال، بدون قصد"، مؤكدا: " أسير بخطوات وكل خطوة تشير على التى تليها".


وقال: " لا أسعى لإثارة الجدل أو البلبلة، ولا أفكر في ذلك، وعندما أقيم حفلة أو حدث فى الخارج، ولا أحد يتحدث عنها فى مصر أكون مبسوط وفرحان، وأسعى لتوصيل ثقافتنا وكلامنا وأغانينا للعالم كله".


وأشار إلى أن الراحل والده كان يكره الحزن، وكان يرفض ارتداء الملابس السوداء فى حالات الوفاة، مؤكدا: " والدي كان دائم القول: من أحب لقاء الله.. أحب الله لقائه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان محمد رمضان الإعلامي أنس بوخش ثقة فى الله الشهرة الملابس السوداء لقاء الله

مواد متعلقة

محمد رمضان يكشف سبب مداومته علي أداء ركعتي قضاء الحاجة (فيديو)

محمد رمضان عن وفاة والده: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو (فيديو)

محمد رمضان يروج للقائه مع أنس بوخش الليلة في ABtalks

ركين سعد تشارك محمد فراج بطولة مسلسل "أب ولكن" في رمضان 2026

الأكثر قراءة

برشلونة يعلن تأجيل مباراته ضد جوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا لأسباب أمنية

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

السكة الحديد تعتذر لركاب خط القاهرة- الإسكندرية بسبب حادث طوخ

أحمد مراد مؤلف فيلم الست ضيف لميس الحديدي في "الصورة"

توروب يرفض تعديل موعد مران الأهلي رغم طلب أحمد عبد القادر

تشكيل تشيلسي أمام كارديف سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

كأس ملك إسبانيا، يامال وراشفورد يقودان هجوم برشلونة أمام جوادالاخارا

محمد رمضان يكشف سبب مداومته علي أداء ركعتي قضاء الحاجة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من النهي عن الجلوس على القبر 

هل يجوز تخفيض عدد أشواط الطواف فى الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد الليلة الختامية لمولد الإمام علي زين العابدين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads