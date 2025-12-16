التصديري للملابس: 2.8 مليار دولار صادرات القطاع خلال يناير–أكتوبر 2025 بنسبة نمو 22%

18 حجم الخط

أشاد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بحرص الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تحقيق طفرة تصديرية لقطاع الملابس الجاهزة، وجميع القطاعات الإنتاجية، وأن اللقاءات الدائمة التي يجري عقدها مع المصدرين، تؤكد الاتجاه الواضح نحو تحقيق مستهدفات تصل بالصادرات إلى 145 مليار دولار.

وأكد "مرزوق" في تصريحات صحفية اليوم، أن قطاع الملابس الجاهزة نجح في تحقيق المستهدفات التي كان قد تعهد بها مسبقًا

وقال إن مؤشرات العام الجاري تكشف أن صادرات القطاع حققت طفرة كبيرة في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 بنسبة نمو 22% لتسجل 2.8 مليار مقابل 2.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، في ظل تحسن كبير في مؤشرات القطاعات التصديرية للملابس الجاهزة.

وأشار رئيس المجلس إلى استدامة هذه المعدلات في ظل النمو المتزايد للاستثمارات في هذا القطاع، مع التوسعات الاستثمارية الكبيرة للشركات المصرية التي تمثل أكثر من 63% من هيكل الصادرات المصرية.

صادرات الملابس الجاهزة

كما كشف أنه من المتوقع نمو صادرات الملابس الجاهزة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 35% خلال 2026، استنادًا إلى الاستثمارات الكبرى التي تم ضخها مؤخرًا في المناطق الصناعية المختلفة.

وكشف "مرزوق" أن شركات الملابس المصرية أجرت توسعات استثمارية في العامين الماضيين مما دعم القفزة غير المسبوقة في الصادرات عبر تعزيز القدرات الإنتاجية وتحديث خطوط الإنتاج والاستدامة والتطوير المستمر.

وتعهد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بمواصلة الجهود التي يبذلها المجلس من أجل استمرار القفزة في الصادرات المصرية من قطاع الملابس على مدار السنوات المقبلة حتى 2030 في إطار خطة خمسية يعمل عليها المجلس.

