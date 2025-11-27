الخميس 27 نوفمبر 2025
تسجيل تظلم رسمي ضد مخالفات انتخابية في فاقوس بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية، تقديم المواطن محمود محمد سليمان إسماعيل تظلمًا رسميًا للجنة العامة رقم (7) بمقر مركز شرطة فاقوس، بشأن مخالفات انتخابية رصدها خلال عملية الاقتراع لمجلس النواب 2025.

من غرفة العمليات، محافظ الشرقية يؤكد انتظام فتح 1040 لجنة انتخابية دون تأخير

تضليل في سير العملية الانتخابية داخل اللجنة الفرعية رقم 74

وأوضح مقدم التظلم أن المخالفات تتعلق بوجود خروقات وتضليل في سير العملية الانتخابية داخل اللجنة الفرعية رقم 74، مرفقًا التظلم بكافة المستندات والإثباتات التي تؤكد الواقعة.

توثيق الواقعة وإدراجها ضمن الإجراءات الرسمية للمتابعة

وتم تسجيل الشكوى في السجل الخاص بتلقي التظلمات تحت نموذج رقم (15) برقم مسلسل (3)، حيث أصدرت اللجنة العامة إيصال استلام رسمي مختوم وموقع من رئيس اللجنة وأمينها، يؤكد توثيق الواقعة وإدراجها ضمن الإجراءات الرسمية للمتابعة.

انتخابات مجلس النواب، وأكدت اللجنة العامة أنها ستقوم بدراسة التظلم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، حفاظًا على حقوق الناخبين وسلامة العملية الانتخابية.

انتخابات النواب 2025، ننشر الحصر العددي النهائي للأصوات بدائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية في المرحلة الثانية، النتائج النهائية للحصر العددي لأصوات المرشحين عن الدائرة السابعة (فاقوس – كفر صقر – أولاد صقر)، الدائرة السابعة والتي شهدت منافسة قوية بين المرشحين وسط متابعة مكثفة من الناخبين والأهالي

انتخابات مجلس النواب 2025

وكشفت النتائج النهائية عن تقدم المرشح صلاح منصور بعد حصوله على 47,881 صوتًا، يليه المرشح صلاح شريبة بـ 40,516 صوتًا، فيما جاء نبيل العطار ثالثًا بعدد 35,391 صوتًا.

انتخابات مجلس النواب، وجاء في المركز الرابع حافظ الملاح بـ31,371 صوتًا، تلاه إمام منصور خامسًا بـ 27,109 أصوات، بينما حصل المرشح أحمد عرفة على 26,720 صوتًا.

