إنقاذ 11 من بين 19 راكبا تم اختطافهم في إقليم السند بباكستان

تمكنت شرطة إقليم السند بجنوب شرق باكستان من إنقاذ 11 من بين 19 راكبا، قام قطاع طرق باختطافهم بعدما هاجموا حافلة ركاب في منطقة كاشمور بالإقليم.

20 من قطاع الطرق استوقفوا حافلة على طريق جودو كاشموري

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الشرطة قالت: إن أكثر من 20 من قطاع الطرق استوقفوا حافلة على طريق جودو كاشموري بالقرب منطقة مراد شاه.

وفتح قطاع الطرق النار على الحافلة وحطموا النوافذ قبل أن يصطحبوا عددا من الركاب رهائن ويفروا من الموقع، وفق ما قال المسئول بالشرطة سوكور آزهار موجال اليوم الثلاثاء.

تبادل لإطلاق النار وقع بين الشرطة وقطاع الطرق في منطقة سومياني

وقال مسؤول آخر بالشرطة أوبارو عبد القدير سومور إنه تم تطويق المنطقة ووضع نقاط تفتيش خلال العملية، مضيفا أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين الشرطة وقطاع الطرق في منطقة سومياني.

وقالت الشرطة: إن استخدام الطائرات المسيرة خلال العملية أجبر قطاع الطرق على الفرار، ونتيجة لذلك تم إنقاذ 11 راكبا.

فشل جولة جديدة من المحادثات بين أفغانستان وباكستان

وعلى جانب آخر، أفادت وكالة «رويترز»، مساء الجمعة الماضية، بوقوع إطلاق نار كثيف في مناطق حدودية بين باكستان وأفغانستان.

في سياق متصل، أعلن مسئولون من باكستان وأفغانستان، الأربعاء الماضي، فشل جولة جديدة من محادثات السلام بين الجانبين في تحقيق انفراجة لإنهاء التوترات بين الجارتين في جنوب آسيا، رغم اتفاقهما على مواصلة وقف إطلاق النار الهش.

وكانت المحادثات التي عُقدت في السعودية في مطلع الأسبوع الماضي هي الأحدث في سلسلة اجتماعات استضافتها قطر وتركيا والسعودية، بهدف تهدئة التوترات بعد اشتباكات حدودية مميتة في أكتوبر.

