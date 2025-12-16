حصيلة أهداف كأس العرب بعد انتهاء دور نصف النهائي

18 حجم الخط

كأس العرب، شهدت بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر إحراز 72 هدفا بواقع 61 هدفا في دور المجموعات و7 أهداف في دور ربع النهائي و4 أهداف بدور نصف النهائي.

أهداف كأس العرب في دور المجموعات

وكانت الجولة الأولى شهدت إحراز 17 هدفا، فيما شهدت الجولة الثانية لدور مجموعات كأس العرب إحراز 24 هدفا، فيما شهدت الجولة الثالثة إحراز 20 هدفا لتبلغ أهداف كأس العرب 61 هدفا بعد ختام دور المجموعات.

أهداف كأس العرب بدور المجموعات

الجولة الأولى: 17 هدفا

الجولة الثانية: 24 هدفا

الجولة الثالثة: 20 هدفا

أهداف كأس العرب في دور ربع النهائي

دور ربع النهائي: 7 أهداف

أهدف كأس العرب في الدور قبل النهائي

وشهدت مباريات نصف النهائي إحراز 4 أهداف بواقع 3 أهداف في مباراة المغرب والامارات وهدف في مباراة الأردن والسعودية.

وأسدل الستار أمس الإثنين على مباريات الدور قبل النهائي من النسخة الـ11 لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 المقامة في قطر، حيث حقق منتخب الأردن إنجازًا تاريخيًّا بتأهله إلى النهائي لأول مرة في تاريخه.

واستطاع "النشامى" الفوز على المنتخب السعودي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، ليتأهل الأردن لمواجهة المغرب في النهائي المقرر إقامته يوم الخميس المقبل على إستاد لوسيل، بعد أن تغلب المغرب على الإمارات بثلاثية نظيفة في وقت سابق من نفس اليوم.

