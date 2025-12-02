الشرقية تنتظر الإعادة في 8 دوائر بعد حسم مقعدي منيا القمح

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية، حيث تم حسم مقعدي دائرة منيا القمح لصالح خالد مشهور ومحمد شهدة منذ الجولة الأولى، بينما ستُجرى جولات الإعادة على 8 دوائر أخرى بعد منافسة محتدمة بين المرشحين.

تفاصيل النتائج حسب الدوائر :

الدائرة الأولى – أول الزقازيق (الإعادة بين عدة مرشحين):

لطفي شحاته: 42,322 صوتًا

مروه محمد عبد الغني محمد هاشم: 42,382 صوتًا

محمد الصالحي: 35,687 صوتًا

عادل السيد عقيقي: 30,539 صوتًا

إيمان سالم محمد خضر: 30,539 صوتًا

كامل حسن كامل الرشيدي: 28,405 صوتًا

عبد الله محمد أحمد عوض: 21,194 صوتًا

الدائرة الثانية – بلبيس (الإعادة بين أبرز المرشحين):

علي النقيطي: 59,928 صوتًا

الكابتن رشيد السيد محمد محمد عامر: 33,862 صوتًا

سحر أحمد فكري حسن عثمان: 33,030 صوتًا

حاتم محمد حسن محمد حسن صيام: 26,333 صوتًا

كمال الدين مصطفى توفيق شعيب: 20,041 صوتًا

عبد الله فهمي: 20,207 صوتًا

الدائرة الثالثة – أول العاشر من رمضان (الإعادة بين):

أحمد حلمي: 3,409 صوتًا

السيد صبري: 2,939 صوتًا

الدائرة الرابعة – منيا القمح (تم الحسم):

خالد مشهور: 65,614 صوتًا

محمد شهدة: 65,380 صوتًا

الدائرة الخامسة – أبو كبير (الإعادة بين أربعة مرشحين):

حاتم عبد العزيز: 38,359 صوتًا

عبد الله لاشين: 23,966 صوتًا

حسام مرسي: 22,002 صوتًا

علي الصناديلي: 19,447 صوتًا

الدائرة السادسة – ديرب نجم (الإعادة بين):

طلعت السويدي: 48,094 صوتًا

أحمد الجوهري: 41,187 صوتًا

عبد الباقي تركيا: 33,401 صوتًا

حامد الصويني: 31,299 صوتًا

الدائرة السابعة – فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر (الإعادة بين ستة مرشحين) :

صلاح منصور عبد العال عبد الحميد: 48,546 صوتًا

صلاح الدين أحمد السيد شريبة: 40,808 صوتًا

نبيل محمد المهدي العطار: 35,971 صوتًا

حافظ يوسف علي حافظ: 32,220 صوتًا

إمام منصور حسن منصور سعد: 27,520 صوتًا

أحمد عبد المعبود عرفة سالم: 27,145 صوتًا

الدائرة الثامنة – أبو حماد (الإعادة بين أربعة مرشحين):

لواء ثروت سويلم: 22,794 صوتًا

مدحت أبوراضي السنجري: 22,080 صوتًا

جلال صيام: 21,854 صوتًا

رضا الحضري: 18,532 صوتًا

الدائرة التاسعة – الحسينية (الإعادة بين أربعة مرشحين):

رائف تمراز: 35,939 صوتًا

د. عمرو عبده: 33,298 صوتًا

مصطفى عمر: 29,950 صوتًا

حسن العقيلي: 24,440 صوتًا

نتائج قائمة حزب مستقبل وطن – دائرة قطاع شرق الدلتا:

عدد الناخبين المقيدين: 8,553,745 ناخبًا

عدد من أدلوا بأصواتهم: 1,702,174 ناخبًا

عدد الأصوات الصحيحة: 1,329,358 صوتًا (19.90%)

عدد الأصوات الباطلة: 372,816 صوتًا (21.90%)

عدد الأصوات التي انتخبت القائمة: 1,087,186 صوتًا (12.71%)

عدد الأصوات التي لم تنتخب القائمة: 242,172 صوتًا (2.83%)

موعد جولة الإعادة :

من المقرر أن تُجرى جولة الإعادة يومي 17 و18 ديسمبر 2025، على أن تُعلن النتائج النهائية فور انتهاء الفرز، لتتضح خريطة المقاعد الجديدة لمجلس النواب عن محافظة الشرقية.

