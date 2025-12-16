الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حكيمي في المركز الأول، فيفا يكشف اختيارات محمد صلاح في جائزة ذا بيست

محمد صلاح
محمد صلاح
18 حجم الخط

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تصويت محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول في جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم.

تصويت محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في ذا بيست

1️ أشرف حكيمي
2️ عثمان ديمبيلي

3️ كيليان مبابي

تصويت محمد صلاح لـ أفضل مُدرب في ذا بيست

1- لويس إنريكي

2- سلوت

3- فليك

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الفرنسي  عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025 ضمن جوائز الأفضل (ذا بيست).

وجمع ديمبلي في هذا العام بين جائزة ذا بيست وجائزة الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بعد الموسم الاستثنائي مع باريس سان جيرمان.

تشكيلة العام في 2025

دوناروما

مينديز  — باتشو — فان دايك — حكيمي

بيلينجهام — فـيتينها — بيدري — بـالمر

عثمان ديمبيلي — لامين يامال

الصورة

وفاز لويس انزيكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بجـائزة أفضل مدرب لعام 2025 ضمن جوائز الأفضل (ذا بيست)، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقاد إنريكي باريس سان جيرمان للتتويج بأربعة ألقاب، وكان أبرزها فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي.

الصورة

كما فاز الإيطالي جيانلويجي دوناروما، بجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2025، 

 

 دوناروما يتواجد حاليًا في صفوف مانشستر سيتي وتفوق في التصويت على مجموعة المرشحين من أبرز حراس العالم، هم البرازيلي أليسون بيكر، والبلجيكي تيبو كورتوا، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، والألماني مانويل نوير، والإسباني ديفيد رايا، والسويسري يان سومر، والبولندي فويتشيك تشيزني.

زاخو العراقي يدخل التاريخ

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، تتويج جماهير فريق زاخو العراقي بجائزة أفضل جماهير في العالم لعام 2025.

حصلت جماهير زاخو على جائزة أفضل جماهير قبل انطلاق حفل "ذا بيست"، المقرر إقامته اليوم لتوزيع جوائز الأفضل في العالم والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وجاء تكريم جماهير زاخو بسبب تبرعهم للأطفال المرضى بدمى وهدايا، في مبادرة حدثت قبل انطلاق مباراة الفريق ضد الحدود في الدوري العراقي  خلال شهر مايو الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف حكيمي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

مواد متعلقة

البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا، منتخب مصر يفوز على نيجيريا 2-1 وديا

فيفا يطرح فئة أسعار جديدة لمشجعي المنتخبات المتأهلة لكأس العالم

رسميا، عثمان ديمبلي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025

غياب محمد صلاح، فيفا يكشف عن التشكيل المثالي لعام 2025

الأكثر قراءة

برشلونة يعلن تأجيل مباراته ضد جوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا لأسباب أمنية

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

السكة الحديد تعتذر لركاب خط القاهرة- الإسكندرية بسبب حادث طوخ

أحمد مراد مؤلف فيلم الست ضيف لميس الحديدي في "الصورة"

توروب يرفض تعديل موعد مران الأهلي رغم طلب أحمد عبد القادر

تشكيل تشيلسي أمام كارديف سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

كأس ملك إسبانيا، يامال وراشفورد يقودان هجوم برشلونة أمام جوادالاخارا

محمد رمضان يكشف سبب مداومته علي أداء ركعتي قضاء الحاجة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من النهي عن الجلوس على القبر 

هل يجوز تخفيض عدد أشواط الطواف فى الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد الليلة الختامية لمولد الإمام علي زين العابدين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads