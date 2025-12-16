18 حجم الخط

احتباس السوائل بالجسم من المشكلات التي يعاني منها العديد من الشباب وكبار السن لأسباب عديدة أبرزها العادات الغذائية الخاطئة.

وللأسف احتباس السوائل بالجسم يسبب مضاعفات خطرة، لذا يجب علاجه ومعرفة السبب الأساسى وعلاجه أيضا حفاظا على الصحة.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن احتباس السوائل بالجسم انتشر في وقتنا الحالى بين الشباب والفتيات وكبار السن نتيجة ارتفاع هرمون الكورتيزول بالجسم ومشاكل في الكلى أو الكبد أو الإفراط في تناول السكريات والنشويات، ما يؤثر في الصحة بشكل سلبي.

5 أعشاب تخلصك من احتباس السوائل بالجسم

وأضاف سلامة، أن تناول مدرات البول باستمرار يسبب مشاكل خطيرة، لذا يجب استبدالها بالأعشاب الطبيعية التى تعالج احتباس السوائل بالجسم، منها:

الشاي الأخضر، وهو مفتاح تشغيل الكلى حيث يعمل على تنبيه الجهاز البولي ما يجعل الكلى تخبرك ماء وملح أكثر في البول، أي ينشط الكلى لطرد السوائل والصوديوم الزائد، يفضل تناول 2 أو 3 أموال على مدار اليوم وبعيدا عن ميعاد النوم لاحتوائه على الكافيين.

شاي البقدونس، وهو ينظف الكلى والمسالك البولية ويعالج البكتيريا، ويتم تناوله مغلى حيث يخلص الجسم من الماء المحتبس، لإحتوائه على مادتى الأبيجينين والميريستيسين، وهم يجعلوا الكلى تنتج بول أكثر.

الهندباء، تخلص الجسم من الصوديوم الزائد والماء أيضًا وتدعم صحة الكبد وتحافظ على نسبة المعادن فى الجسم، ولكن على مرضى المرارة استشارة الطبيب أولًا قبل تناولها.

ذيل الحصان، وهي عشبة قديمة لها مفعول مقارب بمفعول الأدوية المدرة البول، وتساعد في التخلص من الانتفاخ والماء المحتبس، ولكن ممنوع تناوله أكثر من أسبوع حتى لا يفقد الجسم المعادن المهمة.

الكركديه، وهو يخفض ضغط الدم ويدر البول وينظم السوائل بالجسم كما ينظم الهرمونات بالجسم ويطهر المسالك البولية ولكنه ممنوع على الحوامل والمرضعات.

