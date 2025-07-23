أسباب احتباس السوائل فى الجسم وطرق العلاج

أسباب احتباس السوائل في الجسم، احتباس السوائل فى الجسم من المشكلات المرضية الخطيرة التى يتم التعامل معها بإهمال مايضر بصحة الجسم.

وأسباب احتباس السوائل في الجسم، عديدة وللاسف معظمها ناتج عن سلوكيات خاطئة لذا يجب الحذر والتنبيه لها لمخاطرها على الصحة.

ويقول الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، إن احتباس السوائل أو ما يعرف بالوذمة من المشكلات الصحية الشائعة التي تحدث عندما يتراكم الماء داخل أنسجة الجسم، مما يسبب التورم، خاصة في اليدين، القدمين، الكاحلين، والساقين، وقد تكون هذه الحالة مؤقتة أو مؤشر على وجود مشاكل صحية خطيرة تتطلب العلاج.

أسباب احتباس السوائل في الجسم

وأضاف البدوي، أن هناك أسباب عديدة وراء احتباس السوائل في الجسم، منها:-

تناول الأملاح والمخللات بكثرة.

تناول النشويات والسكريات بكثرة يخزن السوائل بالجسم على شكل جليكوجين، حيث يخزن الجسم 3 جرام ماء لكل جرام.

عدم شرب الماء الوفير يوميا.

التوتر وعدم انتظام النوم يرفع الكورتيزول وعليه يحدث احتباس للسوائل بالجسم.

اضطراب الهرمونات مثل نقص البروجسترون.

زيادة الالتهابات فى الجسم بسبب السمنة والزيوت المهدرجة والتدخين.

تناول موانع الحمل الهرمونية.

وجود مشاكل مرضية فى الكلى أو الكبد أو تناول أدوية تسبب احتباس السوائل بالجسم مثل الكورتيزون.

أعراض احتباس السوائل في الجسم

وتابع، من أعراض احتباس السوائل في الجسم:-

انتفاخ في اليدين أو القدمين أو الكاحلين.

قد تكون الملابس أو الأحذية أكثر ضيقا من المعتاد.

زيادة مفاجئة في الوزن خلال فترة قصيرة نتيجة احتباس السوائل.

عند الضغط على الجلد المتورم، قد يترك أثر غائر علامة ضغط الإصبع.

الشعور بعدم الراحة أو الثقل في المناطق المتورمة.

صعوبة في حركة المفاصل بسبب التورم.

قد يحدث عند احتباس السوائل في منطقة البطن أو ما يعرف بـ"الاستسقاء".

ضيق التنفس في الحالات الشديدة، وقد يشير هذا إلى احتباس السوائل في الرئتين، وهي حالة تستدعي تدخل طبي عاجل.

احتباس السوائل في الجسم

مخاطر احتباس السوائل في الجسم

وأوضح الدكتور أحمد البدوي أخصائي السمنة والعلاج الطبيعي، أنه يجب التعامل مع هذ الإصابة باهتمام لأن مخاطر احتباس السوائل في الجسم عديدة، منها:-

فشل القلب الاحتقاني، وهو من أخطر مضاعفات احتباس السوائل، حيث يعجز القلب عن ضخ الدم بشكل كافى.

ضعف الكلى.

أمراض الكبد مثل تليف الكبد.

الجلطات الدموية في جزء معين من الجسم.

طرق علاج احتباس السوائل في الجسم

وأضاف الدكتور أحمد، أن هناك طرق عديدة لعلاج احتباس السوائل في الجسم، منها:-

علاج مشكلات القلب أو الكلى أو الكبد المتسببة فى احتباس السوائل في الجسم.

تقليل الملح (الصوديوم)، حيث يساهم في احتباس الماء.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم (مثل الموز والأفوكادو) لأنها تساعد على إخراج الصوديوم من الجسم.

تساعد التمارين على تنشيط الدورة الدموية وتقليل التورم، خاصة في الساقين.

رفع القدمين أو اليدين فوق مستوى القلب لتقليل التورم.

ارتداء الجوارب الضاغطة تساعد على منع تجمع السوائل في الأطراف.

الحد من الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، والتحرك بشكل منتظم يساعد على تصريف السوائل.

تناول مدرات البول تحت إشراف الطبيب، وهى تستخدم في الحالات التي تتطلب تدخل طبي مباشر للمساعدة في التخلص من السوائل الزائدة.

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