أكثر انتشارًا بين الرجال، أعراض حصى الكلى وكيفية علاجها

تعد حصوات الكلى أجسام صلبة تتكون من مواد كيميائية في البول، وقد تكون هذه الحصوات صغيرة بحجم حبة الملح أو كبيرة بحجم حبة الذرة، وتتراوح ألوانها بين البني والأصفر، وقد تكون ملساء أو خشنة، ويشير تكون الحصوات إلى احتمال تناول كميات كبيرة من المعادن وقليل من السوائل.

وعادةً ما تتشكل حصوات الكلى داخل الكليتين من المواد الكيميائية الموجودة في البول، وفي بعض الأحيان، لا تظهر أية أعراض لحصوات الكلى، لكنها في أحيان أخرى تكون واضحة.

ويعد الألم العرض الأكثر شيوعًا لـحصوات الكلى، وقد يكون طرد الحصوة خارج الجسم أثناء التبول مؤلمًا، وقد يكون الألم شديدًا للغاية، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

متى يبدأ ألم حصى الكلى؟

قد لا تظهر الأعراض إلا عندما تبدأ الحصوة في التحرك، سواء داخل الكلية أو إلى الحالب، وهو الأنبوب الذي يربط الكلية بالمثانة، وتشكل هذه الأجزاء، بالإضافة إلى الإحليل (الأنبوب الذي يخرج البول من المثانة إلى خارج الجسم)، المسالك البولية.



قد يشعر المريض بالألم في المواضع التالية:

الجانب أو الظهر، أسفل الأضلاع.

أسفل البطن.

المنطقة الأربية أو الخصيتين.

يمكن للألم أن يتنقل إلى أماكن مختلفة في الجسم، ما يعني أن الحصوة تشق طريقها من الكلية عبر الحالب إلى المثانة، قد يزداد الألم أيضًا عند التبول.

قد يتراوح الألم بين الخفيف والشديد لدرجة تستدعي دخول المستشفى، وقد تستمر نوبات الألم الحاد من 20 دقيقة إلى ساعة، ثم تتوقف لفترة قبل أن تعود مجددًا.

أعراض حصوات الكلى في المسالك البولية

إلى جانب الألم، قد تظهر أعراض أخرى لحصوات الكلى تشمل:

الشعور بالحرقة عند التبول: يعني وجود الحصوة بالقرب من المثانة أو داخلها، ما قد يسبب إحساس بالحرقان أثناء التبول.

الحاجة المتكررة للتبول: تكون الحصوة في الجزء السفلي من المسالك البولية وتهيج المثانة، ما يسبب الرغبة الملحة في التبول.

صعوبة التبول: على الرغم من تهييج الحصوة للمثانة، إلا أنها قد تعيق تدفق البول.

دم وردي أو أحمر أو بني في البول (البيلة الدموية): إذا كانت الحصوة كبيرة بما يكفي، يمكن أن تهيّج بطانة المسالك البولية وتسبب النزيف.

حصوات صغيرة في البول: قد تمر دون أن تسبب ألمًا، وقد تسببه.

بول عكر أو ذو رائحة كريهة: قد تؤدي حصوة الكلى إلى التهاب في المسالك البولية.

أعراض أخرى قد تؤثر على الجسم

على الرغم من أن معظم أعراض حصوات الكلى تتركز في المسالك البولية، فقد تظهر أعراض أخرى تؤثر على أجزاء أخرى من الجسم:

الحمى والقشعريرة

علامات على وجود عدوى، فعندما يقاوم الجهاز المناعي عدوى، ترتفع درجة حرارة الجسم. قد يشعر المريض بالبرد عند بدء الحمى وبالحرارة عند انكسارها.

الغثيان والقيء

يمكن أن تؤثر حصوات الكلى على الاتصالات العصبية بين المسالك البولية والجهاز الهضمي، ما قد يؤدي إلى الغثيان والقيء.

الاختلافات بين النساء والرجال في أعراض حصوات الكلى

تتشابه أعراض حصوات الكلى لدى النساء والرجال مع بعض الفروق، فقد يشعر الرجال بألم في الخصيتين أو المنطقة الأربية بسبب قرب الحصوة من تلك المناطق، بينما قد تعاني النساء من ألم في الحوض أو قد يصبن بعدوى في المسالك البولية، ويمكن لحصوة الكلى أن تشجع نمو البكتيريا، ولدى النساء إحليل أقصر من الرجال، ما يسهل وصول البكتيريا إلى المثانة.

معدلات الإصابة وأسبابها المحتملة

يصاب الرجال بحصوات الكلى بضعف احتمالية إصابة النساء، ويعزو العلماء ذلك إلى عوامل منها:

تناول الماء: غالبًا ما يشرب الرجال كمية ماء أقل من النساء، ويُعد شرب القليل من الماء عامل خطر لتكون حصوات الكلى.

تناول الكالسيوم: يرتبط النظام الغذائي الغني بالكالسيوم بانخفاض خطر الإصابة، وتميل النساء إلى استهلاك المزيد من الكالسيوم.

تناول البروتين: يرتبط البروتين الحيواني بزيادة خطر الإصابة بالحصوات لدى الرجال والنساء الأكبر سنًا.

الهرمونات: النساء بعد انقطاع الطمث أكثر عرضة للإصابة من النساء قبل انقطاع الطمث، ما يشير إلى أن هرمون الإستروجين قد يكون له تأثير وقائي.

تركيب البول: يميل الرجال إلى انخفاض حجم البول وارتفاع نسبة الصوديوم والأوكسالات (معادن) في البول مقارنة بالنساء.

أعراض خروج حصوة الكلى

العرض الأول هو الألم، الذي يشتد ويخف مع حركة الحصوة، في معظم الأحيان، يزول الألم عند دخول الحصوة إلى المثانة، ويعد الإحليل أوسع بمرتين على الأقل من الحالب، لذا لا ينبغي أن تسبب الحصوة مشكلة كبيرة عند خروجها من المثانة، إلا إذا كانت كبيرة جدًا.

بمجرد وصول الحصوة إلى المثانة، يهدأ ألم الجسم عادة، لكن قد تبدأ مشاكل المثانة مثل الحرقة والتبول المتكرر، وإذا كانت الحصوة كبيرة جدًا، قد يزداد الألم أثناء دفعها عبر الإحليل وخروجها من الجسم.

تخفيف آلام حصوات الكلى

إذا تم تشخيص الإصابة بحصوات الكلى، يجب:

شرب الكثير من السوائل لطرد الحصوة، يجب أن يستهدف المريض شرب حوالي 2 إلى 3 لترات يوميًا.

تناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب استشارة الطبيب في حال ظهور الأعراض التالية:

ألم يمنع من الجلوس بشكل مريح.

ألم مصحوب بغثيان وقيء.

ألم مصحوب بحمى وقشعريرة.

وجود دم في البول.

مشاكل في التبول.

