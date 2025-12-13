أعراض وأسباب التهاب الكلى، عدوى خطرة تستدعي العلاج الفوري

18 حجم الخط

التهاب الكلى، أو ما يعرف بالتهاب الحويضة والكلية، هو شكل من أشكال عدوى المسالك البولية (UTI)، وتحدث هذه العدوى عادة نتيجة لانتقال البكتيريا من جزء آخر من الجسم، مثل المثانة، صعودا لتصيب إحدى الكليتين أو كلتيهما.

ويعد التهاب الكلى أكثر خطورة من عدوى المسالك البولية السفلية (التي تصيب المثانة أو الإحليل)، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

على الرغم من أن التهاب الكلى هو نوع من عدوى المسالك البولية (UTI)، فإن المصطلح "UTI" غالبا ما يشير إلى عدوى المسالك البولية السفلية، أي عدوى المثانة أو الإحليل، وتتشابه الأعراض بين النوعين، لكن التهاب الكلى غالبًا ما يؤدي إلى تدهور مفاجئ في الحالة الصحية، بالإضافة إلى ظهور حمى أو ألم في أسفل الظهر أو الخاصرة.

أعراض التهاب الكلى

حمى.

قشعريرة.

ألم في أسفل الظهر أو الخاصرة.

ألم عند التبول.

تبول دموي أو عكر (بيلة دموية أو قيحية) وقد تكون له رائحة كريهة.

الحاجة الملحة أو المتكررة للتبول.

أسباب التهاب الكلى

تعد العدوى البكتيرية هي السبب الأكثر شيوعا لالتهاب الكلى، وفي حالات نادرة لدى الأشخاص الأصحاء، يمكن أن تسبب الفيروسات العدوى أيضًا، وتشمل بعض أنواع البكتيريا المسببة لالتهاب الكلى:

الإشريكية القولونية

بروتيوس ميرابيليس

إنتروباكتر

المكورات العنقودية

كيفية الإصابة بالتهاب الكلى

تنتج الكلى البول للتخلص من الفضلات، وينتقل البول عبر الأنابيب (الحالبين) إلى المثانة، ثم يخرج من الجسم عبر أنبوب آخر (الإحليل)، وعادة ما تعمل هذه العملية على طرد أي بكتيريا أو جراثيم.

ولكن في بعض الأحيان، يمكن للبكتيريا أن تتحرك صعودا لتصيب أجزاء من المسالك البولية، بما في ذلك الإحليل والمثانة أو الحالبين، ومن هنا، يمكنها الانتقال إلى إحدى الكليتين أو كلتيهما، مسببة التهاب الكلى، كما يمكن أن تصيب الكلى بكتيريا وصلت إليها عن طريق الدم من جزء آخر من الجسم.

عوامل الخطر للإصابة بالتهاب الكلى

الانسداد: أي شيء يمنع إفراغ البول من المسالك البولية يمكن أن يسمح للبكتيريا بالنمو والارتداد إلى الكلى، ويشمل ذلك حصوات الكلى، تضخم البروستاتا، وهبوط الرحم، كما أن الضغط على المثانة أثناء الحمل يزيد من هذا الخطر.

الجزر المثاني الحالبي: وهي حالة يرتد فيها البول بالاتجاه الخاطئ من المثانة.

الحالات التي تزيد من خطر العدوى: وتشمل مرض السكري، وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وتناول الأدوية المثبطة للمناعة.

التشريح: النساء لديهن إحليل أقصر، مما يسهل على البكتيريا الانتقال صعودًا إلى المثانة والكلى.

مضاعفات التهاب الكلى

يمكن أن يؤدي التهاب الكلى في بعض الأحيان إلى مضاعفات تهدد الحياة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو حالات صحية كامنة أخرى، وتشمل هذه المضاعفات:

التهاب الحويضة والكلية النفاخي: حالة تبدأ فيها البكتيريا بتدمير أجزاء من الكلى وتكوين غاز، وهي أكثر شيوعا لدى مرضى السكري.

تنخر الحليمات الكلوية: وهي حالة تسبب تلفًا للكلى.

هل يمكن الوقاية من التهاب الكلى؟

غالبا ما يبدأ التهاب الكلى كعدوى في المثانة، ولذلك فإن الوقاية من عدوى المسالك البولية السفلية هي الخطوة الأولى في منع التهاب الكلى، وتشمل بعض طرق الوقاية من العدوى في جميع أجزاء المسالك البولية ما يلي:

شرب الكثير من السوائل

إفراغ المثانة بالكامل

التبول قبل وبعد العلاقة الزوجية

ممارسة النظافة الجيدة

