الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
يستعد  منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا 2025، المقرر انطلاقها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا بالمغرب

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025

 موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي في الجولة الافتتاحية، يوم الإثنين، الموافق 22 ديسمبر، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة  مصر ضد جنوب أفريقيا بالجولة الثانية، يوم الجمعة، الموافق 26 من شهر ديسمبر الجاري، الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

 مباراة منتخب مصر ضد أنجولا في الجولة الثالثة والأخيرة، يوم الإثنين، الموافق 29 ديسمبر، الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تجربة ودية قوية أمام نظيره منتخب نيجيريا، هي الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى المغرب.

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقناة الناقلة

 تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا اليوم الثلاثاء، في تمام الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتنقلها قناة أون سبورت المفتوحة على الهواء مباشرة. 

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا 

ويمكنك مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر عن طريق شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي نايل سات.

منتخب نيجيريا، فيتو
منتخب نيجيريا، فيتو

قائمة منتخب مصر بكأس الأمم

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- أحمد الشناوي- محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني- أحمد عيد- رامي ربيعة- خالد صبحي- ياسر إبراهيم- محمد إسماعيل- حسام عبدالمجيد- محمد حمدي- أحمد فتوح.

وسط الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي- مهند لاشين- محمود صابر- محمد شحاتة- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- محمود حسن تريزيجيه- إبراهيم عادل- مصطفى فتحي- عمر مرموش- محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد- صلاح محسن- أسامة فيصل.

 

 

