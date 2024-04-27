6 طرق بسيطة للتخلص من الماء الزائد بالجسم

قد تساعد التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة في تقليل احتباس الماء وتعزيز توازن السوائل، وكذلك تناول المزيد من الفواكه والخضروات والأعشاب والحد من الأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة

يحدث احتباس الماء المعروف أيضًا باسم الوذمة أو احتباس السوائل، عندما تتراكم السوائل الزائدة في الجسم وقد يسبب هذا تورمًا في القدمين والكاحلين واليدين والساقين (وذمة محيطية) وفقًا لموقع "webMD" الطبي.

ويمكن أن يكون للوذمة عدة أسباب، مثل:

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التغيرات الهرمونية أو الحمل

قلة النشاط البدني

فشل كلوي مزمن

فشل القلب الاحتقاني

متلازمة تسرب الشعيرات الدموية

الخلل اللمفاوي (الوذمة اللمفية)

بدانة

سوء التغذية

الالتهابات التي قد تؤدي إلى الالتهاب والتورم

الحساسية مصدر موثوق

بعض الأدوية، بما في ذلك:

وسائل منع الحمل عن طريق الفم

الكورتيكوستيرويدات

أدوية مضادة للإلتهاب خالية من الستيرود

حاصرات قنوات الكالسيوم

بعض أدوية مرض السكري

في بعض الأحيان، قد يكون احتباس السوائل أحد أعراض حالة طبية خطيرة قد تتطلب علاجًا طبيًا.

ولكن إذا كان التورم خفيفًا ولا تعاني من حالة صحية كامنة، فقد تتمكن من تقليل احتباس الماء باستخدام هذه الطرق الستة.

تناول كميات أقل من الملح

ملح، فيتو

يتكون الملح من الصوديوم والكلوريد، ويرتبط الصوديوم بالماء في الجسم ويساعد في الحفاظ على توازن السوائل داخل الخلاية وخارجها.

إذا كان الشخص يتناول في كثير من الأحيان الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، مثل العديد من الأطعمة المعلبة فقد يحتفظ الجسم بالمياه، وهذه الأطعمة هي أكبر مصدر غذائي للصوديوم في معظم الأنظمة الغذائية الغربية.

النصيحة الأكثر شيوعًا لتقليل احتباس الماء هي تقليل تناول الصوديوم، ومع ذلك فإن الأبحاث حول هذا الأمر مختلطة.

وتشير بعض الدراسات إلى أن زيادة تناول الصوديوم يؤدي إلى زيادة احتباس السوائل، ومع ذلك توجد العديد من العوامل الأخرى التي تشارك أيضًا في تنظيم توازن السوائل، وقد تختلف تأثيرات الملح على احتباس الماء من شخص لآخر.

زيادة تناول المغنيسيوم

يعد المغنيسيوم معدنًا رئيسيًا يشارك في أكثر من 300 تفاعل إنزيمي يحافظ على عمل الجسم بشكل صحيح.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن زيادة تناول المغنيسيوم قد يساعد في تقليل احتباس الماء.

على سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات أن تناول 250 ملليغرام من المغنيسيوم يوميًا أدى إلى تحسين العديد من أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS)، بما في ذلك احتباس الماء والانتفاخ.

وتشمل المصادر الجيدة للمغنيسيوم المكسرات والحبوب الكاملة والخضروات الورقية الخضراء، كما أنه متوفر كملحق.

الحصول على المزيد من فيتامين ب6

فيتامين ب6، المعروف أيضًا باسم البيريدوكسين، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ويلعب دورًا رئيسيًا في:

تكوين خلايا الدم الحمراء

استقلاب البروتين

وظيفة الدماغ

الصحة المناعي

كما أنه ينظم توازن السوائل وقد يساعد في تقليل احتباس الماء.

وتشير إحدى الدراسات أن فيتامين ب6 قد يقلل من الانتفاخ وتراكم السوائل لدى النساء المصابات بمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية.

إذا كان الشخص يرغب في زيادة تناول فيتامين ب6، يمكنك القيام بذلك عن طريق تناول الأطعمة مثل:

موز

بطاطا

حمص

عين الجمل

تونة

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

يخدم البوتاسيوم عدة وظائف مهمة، خاصة فيما يتعلق بصحة القلب وتقلصات العضلات ووظيفة الأعصاب.

البوتاسيوم، فيتو

كما أنه ضروري للحفاظ على حجم الدم وتوازن السوائل للمساعدة في تقليل احتباس الماء، وهو يعمل عن طريق التصدي لآثار الصوديوم لمنع تراكم السوائل والتورم، وكذلك عن طريق زيادة إنتاج البول.

وقد يؤدي انخفاض مستويات البوتاسيوم أيضًا إلى زيادة:

ضغط الدم

خطر الإصابة بحصوات الكلى

دوران العظام

إفراز الكالسيوم في البول

حساسية الملح

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، مثل الموز والأفوكادو والطماطم، يمكن أن تساعد في دعم توازن السوائل الصحي.

الهندباء

الهندباء منذ فترة طويلة تستخدم كمدر طبيعي للبول في الطب الشعبي، وقد يساعد في تقليل احتباس الماء عن طريق زيادة إنتاج البول.

في دراسة تناول 17 شخصًا 3 جرعات من مستخلص أوراق الهندباء على مدار 24 ساعة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في إنتاج البول.

تشير دراسات أخرى أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات إلى أن الخصائص المدرة للبول لمستخلص أوراق الهندباء قد تساعد أيضًا في الحماية من حالات مثل حصوات الكلى.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون للهندباء فوائد مضادة للفيروسات والفطريات ومضادات الأكسدة.

الحد من تناول الكربوهيدرات المكررة

عادةً ما تحتوي مصادر الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة على نسبة عالية من الكربوهيدرات أو السكر المضاف وقليلة الألياف ونتيجة لذلك، قد يؤدي استهلاك هذه الأطعمة إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم والأنسولين.

ارتفاع مستويات الأنسولين قد يسبب المزيد من احتباس الصوديوم عن طريق زيادة إعادة امتصاص الصوديوم في الكليتين، وهذا بدوره قد يؤدي إلى زيادة حجم السوائل في الجسم وزيادة احتباس الماء.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم الكبد والعضلات بتخزين الكربوهيدرات على شكل الجليكوجين، وهو شكل من أشكال السكر المرتبط بالماء ويتم تخزين كل جرام من الجليكوجين مع ما لا يقل عن 3 جرامات من الماء، لذا فإن اتباع نظام غذائي عالي الكربوهيدرات يمكن أن يزيد من احتباس الماء.

تعتبر الحبوب الكاملة الغنية بالألياف، مثل الشوفان والأرز البني وخبز القمح الكامل، مصادر غذائية أفضل من الكربوهيدرات المكررة.

علاجات أخرى لتقليل احتباس الماء

قد تساعد بعض العلاجات الطبيعية أيضًا في تقليل احتباس الماء عن طريق زيادة إنتاج البول وتقليل الالتهاب، وقد يشمل ذلك شرب المزيد من الماء أو زيادة النشاط البدني أو تناول الأطعمة أو المكملات الغذائية مثل:

البقدونس مصدر موثوق

الكركديه

الشمرة

حرير الذرة

ما هي علامات احتباس الماء؟

يحدث احتباس الماء، المعروف أيضًا باسم الوذمة أو احتباس السوائل، عندما تتراكم السوائل الزائدة في الجسم.

ويعد تورم الكاحلين أو القدمين أو اليدين أو الساقين من الأعراض الشائعة.

إذا لم تساعد التغييرات في النظام الغذائي أو نمط الحياة في تقليل الالتهاب قد يكون احتباس الماء أحد أعراض حالة خطيرة.