معهد بحوث الأغذية يحذر: إعادة استخدام الزيت المستعمل يدمر صحة الكلى والقلب

18 حجم الخط

حذرت الدكتورة رانيا إبراهيم، أستاذ قسم الزيوت والدهون بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، من خطورة إعادة استخدام زيت الطعام بعد تسخينه أكثر من مرة، مؤكدة أن هذا السلوك يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة الإنسان ولا يمكن بأي حال من الأحوال التخلص من أضراره بالمُعالجات التقليدية.

استخدام المواد لتغيير لون الزيت لا يجعله صالحًا.. والأضرار تبقى كامنة وخطيرة

وأوضحت رانيا إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض الجهات تلجأ لاستخدام مواد خارجية لإعادة الزيت المستعمل إلى لونه الذهبي بهدف التمويه، إلا أن هذا الإجراء لا يحوّل الزيت إلى مادة آمنة للاستهلاك الآدمي، بل يخفي خطورته التي تبقى مستمرة وتؤدي إلى أضرار جسيمة على صحة المواطنين.

علامات تكشف الزيت غير الصالح: رائحة نفاذة وترسبات ولزوجة غير طبيعية

وشددت على ضرورة الاعتماد على الزيوت الموثوقة المصدر، محذرة من شراء الزيوت المباعة "بالكيلو" أو داخل جراكن مجهولة. وأشارت إلى أن اكتشاف الزيوت الضارة يمكن أن يتم بسهولة من خلال الرائحة النفاذة وغير المعتادة، وجود ترسبات في قاع العبوة، ارتفاع اللزوجة بشكل غير طبيعي

وأكدت أن هذه العلامات تدل على تحلل الزيت واحتوائه على مركبات مؤكسدة شديدة الضرر.

زيت يعاد تدويره ويموت ببطء.. من مصانع مجهولة إلى موائد المواطنين

وأفادت أستاذة الزيوت والدهون، أن الزيوت المستعملة غالبًا ما يتم بيعها لمصانع غير مرخصة أو مجهولة المصدر، حيث يتم إعادة تدويرها واستخدامها في تصنيع منتجات غذائية متداولة في الأسواق، مما يضاعف من المخاطر الصحية على المواطنين دون علمهم.

مركبات سامة تدخل الجسم تسبب تلف الكلى والقلب وضعف المناعة وارتفاع الكوليسترول

وكشفت عن أبرز الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام الزيت التالف، موضحة أنه يؤدي إلى تلف الكلى والقلب، ضعف وظائف الجهاز المناعي، مشكلات هضمية مزمنة، ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، زيادة فرص الإصابة بأمراض مزمنة وخطيرة

وأكدت أن هذه الأضرار تنتج عن المركبات الكيميائية المتكونة من تسخين الزيت عدة مرات، والتي لا يمكن التخلص منها حتى بالغلي أو التنقية.

رسالة للمستهلكين: صحتك تبدأ من مطبخك.. لا تساوم على جودة الزيت

واختتمت بتوجيه رسالة واضحة للمواطنين: "اختيار نوع الزيت قرار صحي وليس اقتصاديًا فقط، فسلامتك تبدأ من مطبخك"، داعية إلى نشر الوعي بخطورة إعادة استخدام الزيوت، واتخاذ خطوات جدية لمواجهة الظاهرة حمايةً للصحة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.