أسباب احتباس السوائل في الجسم، وأفضل أطعمة طبيعية تساعد على التخلص منه

احتباس السوائل في الجسم من المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها كثير من الأشخاص، خاصة النساء، وهو ما يُعرف طبيًا باسم الوذمة.

وأوضحت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن احتباس السوائل في الجسم يحدث عندما تتراكم السوائل في الأنسجة أو بين الخلايا بدلًا من تصريفها بشكل طبيعي، فيؤدي ذلك إلى انتفاخ في القدمين أو اليدين أو الوجه أو البطن، مع شعور بالثقل وعدم الراحة.

أهم أسباب احتباس السوائل في الجسم بالتفصيل:

وتستعرض الدكتورة مها، في السطور التالية أهم أسباب احتباس السوائل في الجسم.



1. تناول كميات كبيرة من الملح (الصوديوم)

يُعد الإفراط في تناول الملح السبب الأكثر شيوعًا لاحتباس السوائل.

فالصوديوم يجذب الماء داخل خلايا الجسم، وعندما تزيد كميته عن الحد الطبيعي، يحتفظ الجسم بالماء في محاولة لمعادلة تركيزه، فيحدث تورم وانتفاخ خاصة في اليدين والقدمين والوجه.

وتكثر هذه المشكلة مع تناول الأطعمة المصنعة والمعلبة والمخللات والوجبات السريعة لأنها غنية بالملح الخفي.

2. قلة شرب الماء

قد يبدو الأمر متناقضًا، لكن نقص الماء يؤدي إلى احتباسه.

فعندما يشعر الجسم بنقص في السوائل، يبدأ في الاحتفاظ بالماء المتاح داخله كآلية دفاع طبيعية، مما يؤدي إلى التورم. لذلك، يُنصح بشرب من 6 إلى 8 أكواب ماء يوميًا للحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

3. الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة

قلة الحركة أو البقاء في وضع واحد (كالوقوف أو الجلوس لساعات طويلة) تسبب تباطؤ الدورة الدموية، مما يجعل السوائل تتجمع في الأطراف السفلية مثل القدمين والكاحلين.

وتظهر هذه المشكلة عادة لدى الأشخاص الذين يعملون في مكاتب أو يقفون لساعات أثناء عملهم.

4. الدورة الشهرية والتغيرات الهرمونية عند النساء

التقلبات الهرمونية، خصوصًا قبل الدورة الشهرية أو أثناءها، تؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم بسبب تأثير هرموني الإستروجين والبروجسترون على توازن الماء والأملاح.

وغالبًا ما تشعر النساء بانتفاخ في البطن أو تورم بسيط في الأصابع قبل نزول الدورة بيومين أو ثلاثة.

علاج احتباس السوائل بالجسم

5. الحمل

خلال فترة الحمل، يزداد حجم الدم وسوائل الجسم لدعم نمو الجنين، مما يسبب تورمًا طبيعيًا في القدمين والكاحلين.

لكن في بعض الحالات، قد يكون احتباس السوائل إشارة إلى حالة مرضية مثل تسمم الحمل، لذلك يجب استشارة الطبيب إذا كان التورم مفرطًا أو مفاجئًا.

6. تناول بعض الأدوية

بعض الأدوية قد تؤدي إلى احتباس السوائل كأثر جانبي، مثل:

أدوية الضغط (خاصة مثبطات قنوات الكالسيوم).

الكورتيزون ومشتقاته.

موانع الحمل الهرمونية.

مضادات الاكتئاب.

مضادات الالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs).

وفي هذه الحالة، يجب مراجعة الطبيب لتعديل الجرعة أو استبدال الدواء إن لزم الأمر.

7. ضعف الدورة الدموية أو أمراض القلب

عندما يعاني القلب من ضعف في ضخ الدم، كما في حالات قصور القلب الاحتقاني، فإن الدم لا يعود إلى القلب بكفاءة، فيتجمع في الأطراف السفلية مسبّبًا تورم القدمين والكاحلين.

ويصاحب هذه الحالة أحيانًا ضيق في التنفس أو تعب عام، وتحتاج إلى متابعة طبية عاجلة.

8. أمراض الكلى

تلعب الكلى دورًا رئيسيًا في تنظيم توازن السوائل والأملاح في الجسم.

وعندما تتعرض لأي خلل في وظيفتها، كما في حالات الفشل الكلوي أو الالتهابات الكلوية، فإنها لا تستطيع التخلص من الصوديوم والماء الزائدين، فيحدث احتباس في مختلف أجزاء الجسم، خصوصًا في الوجه والجفون صباحًا.

9. أمراض الكبد

في حالات تليف الكبد أو التهابه المزمن، تتأثر قدرة الكبد على إنتاج بروتين الألبومين، المسؤول عن الحفاظ على السوائل داخل الأوعية الدموية.

وعندما ينخفض مستوى هذا البروتين، تتسرب السوائل إلى الأنسجة، ما يؤدي إلى تورم في القدمين أو البطن (الاستسقاء).

10. نقص البروتين في النظام الغذائي

البروتين ضروري للحفاظ على الضغط الأسموزي داخل الأوعية الدموية، وهو ما يمنع تسرب السوائل إلى الأنسجة.

وعند اتباع نظام غذائي فقير بالبروتين لفترة طويلة، كما في بعض الحميات القاسية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى احتباس السوائل وانتفاخ الأطراف.

11. الطقس الحار والرطوبة

ارتفاع درجات الحرارة يسبب تمدد الأوعية الدموية، مما يسمح بتسرب بعض السوائل إلى الأنسجة المحيطة، وهو ما يؤدي إلى تورم خفيف في القدمين أو الكاحلين خلال الصيف، خصوصًا عند النساء.

12. متلازمة ما قبل الدورة الشهرية (PMS)

من الأسباب الشائعة عند النساء، حيث يؤدي تغير مستوى الهرمونات في هذه الفترة إلى احتباس مؤقت للسوائل، ويصاحبه شعور بالانتفاخ أو ثقل في الجسم، ويزول عادة بعد انتهاء الدورة.

13. العادات الخاطئة في الغذاء ونمط الحياة

بعض السلوكيات اليومية قد تزيد من فرصة احتباس السوائل، مثل:

الإفراط في تناول المشروبات الغازية أو الكافيين.

قلة النوم أو اضطراب الساعة البيولوجية.

الإكثار من الحلويات، إذ يرفع السكر مستوى الأنسولين ويشجع الجسم على الاحتفاظ بالصوديوم والماء.

ارتداء ملابس ضيقة تحد من تدفق الدم الطبيعي.

14. مشاكل في الجهاز اللمفاوي

الجهاز اللمفاوي مسؤول عن تصريف السوائل الزائدة من الأنسجة، وإذا حدث به انسداد أو ضعف، كما في حالة الوذمة اللمفاوية، فإن السوائل تتراكم في الأطراف مسببة تورمًا مزمنًا، وغالبًا ما يكون في الذراعين أو الساقين.

15. قلة النشاط البدني أو الجلوس المستمر

عدم الحركة لفترات طويلة يضعف عضلات الساقين التي تساعد في ضخ الدم والسوائل نحو القلب، مما يؤدي إلى تجمع السوائل في الجزء السفلي من الجسم. ولهذا يُنصح بالحركة كل ساعة على الأقل، خصوصًا لمن يجلسون طويلًا في العمل أو السفر.

علاج احتباس السوائل من الطبيعة

أطعمة ومشروبات تعالج احتباس السوائل في الجسم

أضافت الدكتورة مها، لأن الغذاء هو أحد أهم العوامل التي يمكن أن تساعد على تقليل احتباس السوائل، فإن إدخال أطعمة طبيعية مدرة للبول وغنية بالعناصر الموازنة للأملاح يمكن أن يكون له تأثير كبير في تحسين الحالة بطريقة آمنة وطبيعية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



1. الخيار: مصدر ترطيب طبيعي ومدر للبول

يُعتبر الخيار من أبرز الأطعمة التي تساعد على التخلص من السوائل الزائدة في الجسم، بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء تفوق 95%، إلى جانب مركبات السيليكا والكبريت التي تساهم في تحفيز الكلى على طرد الصوديوم والسموم.

كما يحتوي الخيار على البوتاسيوم، وهو عنصر يساعد على موازنة الصوديوم في الجسم، مما يقلل من احتمالية احتباس السوائل. يمكن تناول الخيار طازجًا في السلطة، أو على هيئة عصير منعش، خاصة في فترات الطقس الحار أو بعد تناول وجبات غنية بالملح.

2. البطيخ: الفاكهة المدرة للبول بامتياز

البطيخ ليس فقط فاكهة صيفية لذيذة، بل هو من أفضل الأطعمة المدرة للبول طبيعيًا. فهو غني بالماء والليكوبين، ومركبات تساعد الكبد والكلى على التخلص من السموم والسوائل الزائدة.

كما يحتوي على مادة السيترولين، وهي حمض أميني يعزز تدفق الدم ويُساعد في تصريف السوائل المتراكمة من الأنسجة. تناول كوب من عصير البطيخ أو شرائح طازجة يوميًا يساهم في تخفيف الانتفاخ والشعور بالخفة والنشاط.

3. الكرفس: من أكثر الخضروات طردًا للماء

الكرفس من الأطعمة التي أثبتت الدراسات قدرتها على تنشيط عمل الكلى وزيادة إنتاج البول بفضل مركبات تُعرف باسم "الفثاليدات"، التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

كما يحتوي على الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر تدعم توازن السوائل في الجسم وتقلل من احتباسها. ويمكن تناوله في السلطة، أو كمشروب عصير أخضر مع الخيار والبقدونس لتعزيز تأثيره المدِرّ.

4. البقدونس: علاج طبيعي تقليدي لاحتباس السوائل

من أقدم الأعشاب التي استُخدمت في الطب الشعبي للتخلص من احتباس الماء، نظرًا لاحتوائه على مركبات الفلافونويد وفيتامين C والبوتاسيوم.

يعمل البقدونس كمُدرّ بول طبيعي يحسن وظيفة الكلى ويحفز الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد. يُنصح بتناوله يوميًا سواء بإضافته للأطعمة أو شرب منقوعه الدافئ (ملعقة من البقدونس المفروم في كوب ماء مغلي يُترك لدقائق ويُشرب مرتين يوميًا).

5. الأناناس: فاكهة مدرة ومضادة للالتهابات

يحتوي الأناناس على إنزيم طبيعي يُعرف باسم "البروميلين"، يساعد على تقليل الالتهابات وتحفيز تصريف السوائل المحبوسة في الأنسجة.

كما أنه غني بالماء وفيتامين C والمنغنيز، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتخفيف الانتفاخ وتحسين عملية الهضم. يمكن تناوله طازجًا أو كعصير طبيعي دون سكر مضاف.

6. الشوفان: غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم

قد لا يُصنف الشوفان عادة كطعام مدرّ، لكنه في الواقع يساعد على تحسين توازن السوائل بفضل محتواه من المعادن التي تقلل من تأثير الصوديوم، خصوصًا البوتاسيوم والمغنيسيوم.

كما أن ألياف "البيتا جلوكان" الموجودة فيه تحسن عمل الجهاز الهضمي والدورة الدموية، ما يساعد الجسم على التخلص من السوائل والسموم بشكل أفضل.

7. الليمون: منظف طبيعي للكلى

الليمون يُعد من أكثر الأطعمة منشطة للكبد والكلى، فهو غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على تفكيك الأملاح والسموم، وتحفيز عملية التبول الطبيعية.

يُنصح بشرب كوب من الماء الدافئ مع عصير نصف ليمونة صباحًا على الريق لتحفيز الجسم على التخلص من السوائل المتراكمة وتنشيط عملية الأيض.

8. الشاي الأخضر: مشروب فعّال لطرد السوائل

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين والفلافونويدات، وكلاهما لهما تأثير مدر للبول طبيعي. يساعد على تحفيز الكلى في إنتاج المزيد من البول وإخراج الماء الزائد.

كما يعمل كمضاد أكسدة قوي يقلل الالتهابات ويحسن الدورة الدموية، مما يقلل من التورم في الأطراف. يُفضل شرب كوبين يوميًا دون سكر لتحقيق أفضل نتيجة.

9. التفاح: موازن طبيعي للأملاح

التفاح غني بالألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، مما يجعله يساعد على موازنة مستويات الصوديوم والماء في الجسم.

كذلك يحتوي على حمض الماليك، الذي يُسهم في دعم الكبد والكلى وتنشيط عملية التخلص من السموم. تناول تفاحة يوميًا كوجبة خفيفة خيار مثالي لمحاربة احتباس السوائل.

10. الشمندر (البنجر): دعم للكبد والدورة الدموية

يُعتبر البنجر من الأطعمة القوية في تنقية الدم وتحفيز عمل الكبد، وهو غني بالنترات الطبيعية التي توسّع الأوعية الدموية وتساعد على تحسين تدفق السوائل في الجسم.

كما يحتوي على مضادات أكسدة تدعم صحة الجهاز اللمفاوي، وهو المسؤول عن تصريف السوائل الزائدة من الأنسجة. يمكن تناوله مطهوًا أو كعصير طازج.

نصائح غذائية إضافية لتقليل احتباس السوائل

تجنّب الإفراط في الملح، لأنه العامل الأساسي في احتباس الماء.

اشرب كميات كافية من الماء يوميًا، لأن قلة الماء تدفع الجسم لتخزينه.

مارس نشاطًا بدنيًا خفيفًا يوميًا مثل المشي لتحفيز الدورة الدموية.

قلل من الأطعمة المصنعة والمعلبات الغنية بالصوديوم.

احرص على تناول أطعمة غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم مثل الموز والأفوكادو والمكسرات.

