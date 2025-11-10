نصائح غذائية تحمي من تكون حصوات الكلى

18 حجم الخط

حصوات الكلى من الأمراض المنتشرة فى وقتنا الحالى بين الشباب وكبار السن لأسباب عديدة أبرزها كثرة الأملاح وقلة شرب الماء.

وحصوات الكلى لها أعراض مزعجة ومضاعفات خطيرة فى حل إهمال العلاج، لذا يحرص مريض الكلى على الالتزام بعلاج الحصوات.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية: إن حصوات الكلى صعبة جدا لدى بعض المرضى وأحيانا تسبب دم فى البول، وأغلب أنواع الحصوات تكون عبار عن كالسيوم اوكسالات، وهناك حصوات أخرى تكون يوريك أسيد وفسفور وهى الأكثر شيوعا.

حصوات الكلى

نصائح تحمى من تكون حصوات الكلى

وأضاف سلامة، أن هناك بعض الخطوات التى تحمى من تكون حصوات الكلى، منها:-

زيادة المغنيسيوم، لأنه يساعد في تنظيم الكالسيوم في الدم ووجوده يحسن دخول الكالسيوم في العظام، كما يحسن من أداء فيتامين د المسؤول عن امتصاص الكالسيوم، مما أن المغنيسيوم يجعل الجسم اقوى ويساعده فى طرد الحصوات والأملاح الزائدة.

شرب ماء بالليمون كثيرا لأنها تجعل وسط البول قادر على التخلص من الأملاح.

زيادة تناول الخضار الورقي الغنى بالمغنيسيوم ولو هناك مشكلة فى هضم الخضروات الورقية يمكن تناوله عصير، وأيضا يجب تناول بذور القرع والأفوكادو لأنها غنية بالمغنيسيوم.

تقليل الاوكسلات التى تدخل الحسم، مثل السبانخ واللوز والشيكولاتة.

تجنب الفسفور الصناعي تماما وهو موجود في المياه الغازية مثل الكولا لأن التى تدمر الكلى وتزيد الحصوات، كما أن المياه الغازية بها سكر فركتوز يرفع خطر الإصابة بحصوات الكلى.

استخدم خل التفاح لأنه يحسن امتصاص المغنيسيوم الذى يساعد في التخلص من الحصوات.

البعد عن التوتر قدر المستطاع لأنه يستهلك المغنيسيوم بشكل كبير جدا من الجسم، ما يجعله أكثر عرضة لتكوين الحصوات.

فى حالة تناول فيتامين د يجب تناول المغنيسيوم وفيتامين ك 2 معه لمنع تسرب الكالسيوم من العظام إلى الدم والكلى، ما يحمي من الحصوات.

وده بيحمي من الحصوات.

البعد عن عن مكملات الكالسيوم خاصة الرخيص منها مثل الكالسيوم كربونات الموجود في اغلب المكملات للأسف (وهو حجر) الجسم لا يستطيع امتصاه ويحاول طرده دائما عن طريق الكلى فيزيد كمية الكالسيوم سواء في الدم أو البول.

شرب كمية جيدة من الماء بمعدل من 2 إلى 3 ليتر على مدار اليوم، ليستطيع الجسم التخلص من الأملاح.

تزويد البوتاسيوم في الطعام عن طريق الخضروات الورقية، لمنع تكون حصوات اليوريك اسيد.

تقليل السكريات والكربوهيدرات المكرررة مثل العيش الابيض

لانها تسبب التهابات تجعل الجسم أكثر عرضة للحصوات.

تناول طعام غني بالبكتيريا النافعة مثل الزبادي والكيفر لأن البكتيريا تساعد في التخلص من الاوكسالات.

