مصدر أمني: مقطع فيديو الإخوان عن الهتافات المعادية مفبرك واتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجيه

نفى مصدر أمني بشكل قاطع صحة ما تم تداوله في مقطع فيديو على أحد الحسابات التابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم وجود هتافات في إحدى المناطق.

وأوضح المصدر أن المقطع مفبرك، وقد تم فحصه مسبقًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين عليه، وأضاف أن هذا يأتي في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة عبر اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات، مما يعكس حالة إفلاسها، مؤكدًا استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه مروجي هذه المزاعم.

