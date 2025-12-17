الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصدر أمني: مقطع فيديو الإخوان عن الهتافات المعادية مفبرك واتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجيه

وزارة الداخلية، فيتو
وزارة الداخلية، فيتو
18 حجم الخط

نفى مصدر أمني بشكل قاطع صحة ما تم تداوله في مقطع فيديو على أحد الحسابات التابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم وجود هتافات في إحدى المناطق.

وأوضح المصدر أن المقطع مفبرك، وقد تم فحصه مسبقًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين عليه، وأضاف أن هذا يأتي في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة عبر اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات، مما يعكس حالة إفلاسها، مؤكدًا استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه مروجي هذه المزاعم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيديو الإخوان المفبرك وزارة الداخلية أخبار وزارة الداخلية

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا الأربعاء، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

السكة الحديد تعتذر لركاب خط القاهرة- الإسكندرية بسبب حادث طوخ

أشرف صبحي وأبو ريدة يجتمعان بـ صلاح ويشعلان حماس منتخب مصر قبل أمم إفريقيا (فيديو وصور)

كأس ملك إسبانيا، يامال وراشفورد يقودان هجوم برشلونة أمام جوادالاخارا

قبل انطلاقها اليوم، غرامة 500 جنيه على المتخلفين عن انتخابات الإعادة للنواب

انهيار مفاجئ لمنزل قرب معبد إسنا يصيب سيدة ويستدعي تحركا عاجلا

شبورة كثيفة وانخفاض ملحوظ في الحرارة، تحذير عاجل من الأرصاد على الطرق السريعة والزراعية فجرا

بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤيا التين في المنام وعلاقتها بخير وفير يحصل عليه قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads