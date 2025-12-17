زلزال يضرب المنطقة الشرقية بالسعودية بقوة 4 ريختر

18 حجم الخط

سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية صباح يوم الأربعاء في المنطقة الشرقية، عند الساعة 01:11 صباحًا بالتوقيت المحلي.



وأوضحت الهيئة أن مركز الهزة وقع على بُعد نحو 9 كيلومترات شرق مدينة حرض، وبلغت شدتها 4 درجات على مقياس ريختر، دون ورود تقارير فورية عن أضرار أو خسائر بشرية.

