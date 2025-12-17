الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زلزال يضرب المنطقة الشرقية بالسعودية بقوة 4 ريختر

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو
18 حجم الخط

سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية صباح يوم الأربعاء في المنطقة الشرقية، عند الساعة 01:11 صباحًا بالتوقيت المحلي.


وأوضحت الهيئة أن مركز الهزة وقع على بُعد نحو 9 كيلومترات شرق مدينة حرض، وبلغت شدتها 4 درجات على مقياس ريختر، دون ورود تقارير فورية عن أضرار أو خسائر بشرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زلزال ف المنطقة الشرقية في السع اخبار قطر اخبار السعودية

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا الأربعاء، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

أسعار الزيت تتصاعد اليوم، عباد الشمس والذرة تشهدان ارتفاعات جديدة في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

شبورة كثيفة وانخفاض ملحوظ في الحرارة، تحذير عاجل من الأرصاد على الطرق السريعة والزراعية فجرا

حكام مباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

زلزال يضرب المنطقة الشرقية بالسعودية بقوة 4 ريختر

ترامب يفرض حصارا شاملا على فنزويلا ويصف نظام مادورو بـ"الإرهابي"

زيت المحرك يحترق في صمت، 5 علامات خفية تهدد سيارتك قبل فوات الأوان

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads