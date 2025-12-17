الأربعاء 17 ديسمبر 2025
خارج الحدود

ترامب يفرض حصارا شاملا على فنزويلا ويصف نظام مادورو بـ"الإرهابي"

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف النظام الفنزويلي كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، مشددًا على فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل أو تخرج من فنزويلا.

وقال ترامب إن فنزويلا محاطة حاليًّا بأكبر أسطول بحري جُمّع في تاريخ أمريكا الجنوبية، مؤكدًا أن هذا الأسطول سيزداد قوة خلال الفترة المقبلة، فيما وصف الصدمة القادمة للفنزويليين بأنها ستكون "غير مسبوقة" ما لم تُعاد جميع النفط والأراضي والأصول التي قال إن النظام استولى عليها إلى الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أصدر أوامر صارمة للحصار البحري، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح لنظام معادٍ بالسيطرة على مواردها أو أراضيها، مطالبًا بإعادة هذه الأصول على الفور.

كما أعلن ترامب أن المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الذين أرسلهم نظام مادورو إلى الولايات المتحدة سيتم ترحيلهم سريعًا إلى فنزويلا.

يأتي ذلك في سياق تصعيد متواصل، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا، في خطوة رفضتها كاراكاس واعتبرتها استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة. وتبرر واشنطن وجودها العسكري في الكاريبي بحماية الأمن ومكافحة تجارة المخدرات، بعد استخدام القوات الأمريكية لتدمير قوارب مزعومة لنقل المخدرات قرب السواحل الفنزويلية في الأشهر الماضية.

ترامب أكد أن الولايات المتحدة لا تخطط لحرب مباشرة مع مادورو، بينما ترى فنزويلا أن هذه الإجراءات انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنطقة.

