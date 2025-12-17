ترامب يفرض حصارا شاملا على فنزويلا ويصف نظام مادورو بـ"الإرهابي"

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف النظام الفنزويلي كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، مشددًا على فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل أو تخرج من فنزويلا.

وقال ترامب إن فنزويلا محاطة حاليًّا بأكبر أسطول بحري جُمّع في تاريخ أمريكا الجنوبية، مؤكدًا أن هذا الأسطول سيزداد قوة خلال الفترة المقبلة، فيما وصف الصدمة القادمة للفنزويليين بأنها ستكون "غير مسبوقة" ما لم تُعاد جميع النفط والأراضي والأصول التي قال إن النظام استولى عليها إلى الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه أصدر أوامر صارمة للحصار البحري، مؤكدًا أن واشنطن لن تسمح لنظام معادٍ بالسيطرة على مواردها أو أراضيها، مطالبًا بإعادة هذه الأصول على الفور.

كما أعلن ترامب أن المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الذين أرسلهم نظام مادورو إلى الولايات المتحدة سيتم ترحيلهم سريعًا إلى فنزويلا.

يأتي ذلك في سياق تصعيد متواصل، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا، في خطوة رفضتها كاراكاس واعتبرتها استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة. وتبرر واشنطن وجودها العسكري في الكاريبي بحماية الأمن ومكافحة تجارة المخدرات، بعد استخدام القوات الأمريكية لتدمير قوارب مزعومة لنقل المخدرات قرب السواحل الفنزويلية في الأشهر الماضية.

ترامب أكد أن الولايات المتحدة لا تخطط لحرب مباشرة مع مادورو، بينما ترى فنزويلا أن هذه الإجراءات انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.