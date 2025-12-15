متحدث مجلس النواب السابق يكشف حقيقة إلغاء انتخابات 2025 (فيديو)

18 حجم الخط

أكد صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب السابق، أن الانتخابات البرلمانية شهدت كثير من المخالفات المتمثلة فى الحشد الانتخابي، باستغلال المال السياسي، حتى تحدث الرئيس بلسان كل المصريين.



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": إن الانتخابات البرلمانية خلت من المواطن الحقيقي الذى يبحث عن المشاركة فى الانتخابات لاختيار نائب مستقل أو آخر عن حزب.



وأضاف: " الانتخابات البرلمانية الحالية جديدة على المصريين، وتعيد الحياة الحزبية إلى مسارها الطبيعي، فيجب أن تكون هناك أحزاب وطنية على أرض مصرية".



وعن إلغاء الانتخابات البرلمانية، أكد: " هناك طعون أمام المحاكم المختصة، ويجب احترام أحكامهم، فليس من صالح الدولة المصرية وجود فراغ تشريعي، ولكن يجب أن يولد مجلس النواب من رحم الشرعية".



وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض 27 طعنا وإحالة 4 طعون لمحكمة النقض من إجمالي الطعون على نتائج الـ 19دائرة الملغاة في الجولة الأولى بالمرحلة الأولى.

واستقبلت المحكمة الإدارية العليا، 31 طعنا على نتيجة الـ 19 دائرة في الجولة الأولى بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي اعلنت نتيجتها رسميا يوم الخميس 11 ديسمبر الجارى.

وأعلن القاضي حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الإعادة فى دائرة أطسا بالفيوم و19 دائرة ملغاة بقرار من الهيئة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتى أُجريت فيها عملية التصويت يومي 1 و2 ديسمبر بالخارج ويومي 3 و4 ديسمبر بالداخل والتى تنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا

