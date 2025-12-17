حكام مباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراة فريقي البنك الأهلي ومودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الخامسة.

مباراة البنك الأهلي أمام مودرن سبورت تقام يوم الخميس المقبل 18 ديسمبر الجاري، على إستاد برج العرب بالإسكندرية، وتنطلق صافرتها في تمام الخامسة مساء.

طاقم حكام مباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت

المباراة يديرها طاقم حكام مكون من: مصطفى عثمان (حكم ساحة) وكل من أحمد زغلول وسيد أبو خاطر (حكمين مساعدين) وجبل السيد (حكم رابع)، ومصطفى مدحت (حكم فيديو) وطه السيد (مساعد حكم فيديو).

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم السبت 20 ديسمبر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات لمباراة الزمالك وحرس الحدود

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

فيما قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك: إن إدارة الكرة أرسلت خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية لطلب تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بلدية المحلة في دور الـ32 لكأس مصر، المقرر لها في الثانية والنصف عصر يوم 27 ديسمبر الجاري على ستاد المقاولون العرب.

