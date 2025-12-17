طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة أشرف بن شرقي

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي إن هناك تنسيقا كاملا وتواصلا مستمرا مع الجهاز الطبي لمنتخب المغرب المشاركة في بطولة كأس العرب لمتابعة حالة أشرف بن شرقي لاعب الفريق.

وأوضح طبيب الأهلي أن أشرف بن شرقي يؤدي جلسات العلاج الطبيعي بانتظام ويتقدم في برنامج العلاج الذي وضع له عقب إصابته بمزق في العضلة الخلفية قبل انطلاق البطولة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره فريق سيراميكا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

كما يلعب الأهلي مع غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

