موسمها في الشتاء، هواية صيد ومراقبة الطيور في طريقها للانقراض

تبدأ مسطحات المياه في الفيوم خلال فترة الشتاء باستضافة عشرات الأنواع من الطيور التي تنعم بجو الواحة، بخلاف مئات الأنواع التي تعبر من الغرب إلى الشرق، ما أدى إلى ولادة هواية جديدة بين أبناء مصر بصفة عامة والفيوم على وجه الخصوص، وقد بدأت منذ عام 1800 ميلادية، وهي "مراقبة الطيور المهاجرة"، ووصل صيتها إلى أوروبا، والأوروبيون مولعون بالطيور، فتوافد إلى مصر عشرات ومئات من السائحين في موسم الهجرة لمراقبة الطيور مع بداية فصلي الربيع والخريف، لكن حضورهم إلى مصر لم يأخذ شكل جماعي أو أفواج سياحية، وقد شهدت السنوات الأخيرة تراجعا في أعداد المهتمين بهذه الهواية.

أول دولة تهتم بالطيور المهاجرة

وتعتبر مصر أول دولة في العالم تهتم بالطيور، وقد سجلت أكثر من 76 نوعًا منها على جدران معابدها منذ أربعة آلاف سنة واتخذت من أشكال الطيور رموزًا بحروف لغتها القديمة، ومع بداية فصل الشتاء في أوروبا نجد أن 244 نوعًا من الطيور تهرب إلى مصر من الصقيع مع منتصف أغسطس وحتى أكتوبر.



وتتواجد الطيور المهاجرة في مصر أما على شواطئ البحر الأحمر التي تعتبر المقر المفضل لطائر اللقلق والجوارح وتتكاثر طيور النورس البحرية على نهر النيل.

نقاط تجمع الطيور في مصر

وتتجمع الطيور المهاجرة في 34 موقعًا في مصر، منها بحيرة البردويل وادكو والمنزلة والبحيرات المرة ومحمية الزرانيق ووادي النطرون ووادي الريان وجزيرة وادي الجمال وجزيرة الزبرجد وبحيرة ناصر.

مشتى مميز للطيور

تعتبر من أهم المشاتى للطيور المهاجرة، بفضل وجود محمية بحيرة قارون ووادي الريان، التي تتحول في فصل الشتاء إلى لوحة فنية تضم آلاف الطيور الهاربة من برودة أوروبا وسيبيريا، ومن أبرز أنواع الطيور التي يمكنك رؤيتها في الفيوم خلال الشتاء، طائر الفلامنجو وهو من أجمل الطيور التي تقضي الشتاء في الفيوم، ويمكن رؤيته في مجموعات كبيرة على ضفاف بحيرة قارون، ايضا البط البري بأنواعه المختلفة، " الخضاري ـ والشرشيرـ والكيش "، وطائر الغطاس الصغير، والبجع الأبيض الذي يظهر في مجموعات كبيرة، طائر البلشون وهو الذي يطلق عليه اسم مالك الحزين، ويوجد منه الأبيض والرمادي، ويعيش علي صيد الأسماك، وطائر أبو منجل الأسود، والزقزاق الشامي، وهو من الطيور صغيرة الحجم ويعشق الرمال المبللة.

​كما بحب العيش في الفيوم طوال فترة الشتاء عدة أنواع من الطيور الجارحة، ومنها العقاب النساري، والمرزة المستنقعية، والهدهد والوروار.

​يذكر أن أسرة محمد علي حتى نهاية فترة الملك فاروق، كانت تتخذ من الفيوم مشتى لها للاستمتاع بصيد ومراقبة الطيور، بالإضافة إلى الطقس المعتدل.

