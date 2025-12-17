أنتوا ما بتحترموش حد؟! انفعال عجوز صعيدي على فتاة في المترو يثير الجدل (فيديو)

18 حجم الخط

يحدث في المترو، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسن صعيدي، ظهر وهو ينفعل بشده على فتاة داخل المترو، كانت تجلس أمامه وتضع "رجل على رجل"، الأمر الذي أثار غضب المُسن الصعيدي، الذي انفعل عليها رافضًا جلوسها بهذا الشكل في المترو.

عجوز صعيدي ينفعل على فتاة في المترو

وأظهر المقطع العجوز الصعيدى، وهو ينفعل بشدة على فتاة داخل إحدى عربات المترو قائلًا: "أنتوا ما بتحترموش حد؟"، فردت الفتاة على الرجل المُسن قائلة: "وأنت مالك ومالي.. شاهدين أنا كلمتك".

رد الفتاة داخل المترو زاد من غضب العجوز الصعيدي الذي قال: "ايه مالي ومالك احنا في مواصلات عامة، ينفع الرجالة كلها قاعدة وهي حاطة رجل على رجل قدامنا.. هل يعقل الكلام دا.. مفيش احترام خالص بطلتوا تحترموا الناس".

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر البعض غضبه لـ تصرف الفتاة داخل المترو، ووصفوا تصرفها بأنه غير لائق، وطالبوا بلجنة أو هيئة لضبط السلوك وإعادة القيم داخل المجتمع، بينما وصف الآخرين سلوك الفتاة بأنه حرية شخصية ولا ينبغي لأحد التدخل فيها.

وضعت رجل على رجل وأثارت غضب العجوز الصعيدي

علقت البلوجر سندريلا جمال فقالت: "حاطه رجل على رجل لكن احنا عندنا في الصعيد عيب فمستحملش قام يزعق ويقول مافيش احترام للرجالة".

وقال البلوجر تامر علي: "قاعدة رجل على رجل هي عادية عند بعض الناس لكن اللي يعرف الأصول كبيرة قوي وعيبة".

المسن الصعيدي يرفض جلوس الفتاة واضعة رجل على رجل في المترو، فيتو.

أما البلوجر محمود مسعود فرد قائلًا: "الفطرة لا تقبل ذلك لكن احنا بقينا لا نستحي حتى من أقرب الناس إلينا ليس من الناس اللى فى المواصلات أو غيره.. الله المستعان"

ورد البلوجر عادل عمر فقال: "الاحترام ملوش علاقه بصعيدي ولا بحراوي المفروض الفتاة ما تحطش رجل علي رجل قدام راجل وكمان في عمر والدها وفي مواصلات عامة احترامًا لنفسها ولهيئتها في الجلوس واحترامها في قعدتها أمام الناس".

وعلق البلوجر محمد عبد الحليم فقال: "راجل صعيدى أصيل ياريت يكون فى مصر هيئة تحافظ على الأصول والقيم وترجع وتتابع الشعب وتوجه الشباب قبل فوات الأوان".

وقال البلوجر مصطفى هشام أبو عدية: " فعلا من باب الأدب والاحترام الراجل فطرته السليمة لم تقبل بذلك".

طريقة الجلوس في المترو حرية شخصية

بينما علق البلوجر إسلام مالك فقال: "هي قاعدة عندك في صالون بيت حضرتك؟! تقعد براحتها في المترو؟! مش دافعة تذكرة المترو زيها زي حضرتك...".

إنفعال شديد وغضب، فيتو

وقال البلوجر وائل شريف: "مش من حقه دي حرية هو عايز يعمل كبير على الناس بالعافية".

ورد البلوجر الشريف أحمد حفني العباسي فقال: "قال رسول الله ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا صدق رسول الله".

