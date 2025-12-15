الإثنين 15 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الصحة: الخط الساخن 105 استقبل 5000 مكالمة خلال نوفمبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال 5000 مكالمة عبر الخط الساخن الموحد (105) خلال شهر نوفمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتسهيل التواصل مع المواطنين من خلال منصة مركزية شاملة.

تحقيق نسبة إنجاز 100% في الاستجابة لجميع المكالمات

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، تحقيق نسبة إنجاز 100% في الاستجابة لجميع المكالمات. 

وتصدرت الاستفسارات حول التطعيمات واللقاحات بنسبة 20.36% (1018 مكالمة)، تلتها طلبات الاستفسارات العامة بنسبة 18.82% (941 طلبًا)، ثم الشكاوى ضد المنشآت الصحية وطلبات العلاج بنسبة 12.64% (632 مكالمة). 

كما شملت المكالمات طلبات متنوعة مثل كارت الخدمات المتكاملة (4.62%، 231 مكالمة)، الشكاوى العامة (12.22%، 611 مكالمة)، وطلبات طوارئ الدم والرعايات والحضانات (2.3%، 115 مكالمة)، إلى جانب استفسارات أخرى حول الاستشارات الطبية، التراخيص، التكليف، الوحدات الصحية.

وأوضح عبد الغفار أن الخط الساخن (105) يُعد ركيزة أساسية لتلبية احتياجات المواطنين، حيث يوفر خدمات الرعاية العاجلة مثل أسرة الحروق، الحضانات، أكياس الدم، ومبادرة جلطات القلب والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى دعم إنهاء قوائم الانتظار في 11 تخصصًا طبيًّا، وخدمات المجالس الطبية المتخصصة (العلاج على نفقة الدولة، الأجهزة التعويضية، كارت الخدمات المتكاملة)، ومبادرات “100 مليون صحة”، فضلًا عن الوقاية والتطعيمات، ودعم الصحة النفسية، وعلاج الإدمان، وتنظيم الأسرة.

استمرار جهود التوعية بأهمية الخط الساخن وتوحيد قنوات التواصل

وأشار إلى استمرار جهود التوعية بأهمية الخط الساخن وتوحيد قنوات التواصل، مما يعزز سرعة الاستجابة ويحد من التشتت، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للرعاية الصحية الشاملة. 

كما تُراجع الوزارة خدمات الخط يوميًّا لضمان الكفاءة والدقة في التحويل والاستجابة.

وفي سياق قياس رضا المواطنين، أظهرت عينة عشوائية من 471 مواطنًا خلال سبتمبر وأكتوبر 2025 تجاوز نسبة الرضا 93% من إجمالي المكالمات المعالجة (391 مكالمة).

وأكد عبد الغفار رصد ملاحظات تشغيلية لتطوير الخدمة، مثل توحيد إجراءات الرد، دعم الخدمات خلال فترات الضغط، وتحسين توافر المعلومات لدى مقدمي الخدمة.

