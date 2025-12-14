نصائح مهمة تساعدك فى علاج تكسر الشعر

18 حجم الخط

تكسر الشعر من أكثر المشكلات شيوعا التي تعاني منها العديد من الفتيات، حيث يفقد الشعر مظهره الصحي ويبدو ضعيف وباهت.

ويرجع تكسر الشعر إلى عدة أسباب منها العادات الخاطئة في العناية بالشعر، أو سوء التغذية، أو التعرض المستمر للحرارة والمواد الكيميائية.

أسباب تكسر الشعر

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن من أسباب تكسر الشعر:-

الإفراط في استخدام أدوات التصفيف الحرارية مثل السيشوار والمكواة.

الصبغات المتكررة ومواد الفرد الكيميائية.

تمشيط الشعر بعنف خاصة وهو مبلل.

نقص الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الشعر.

غسل الشعر بشكل مفرط باستخدام شامبو غير مناسب.

التعرض المستمر للشمس والهواء الجاف دون حماية.

علاج تكسر الشعر

نصائح لعلاج تكسر الشعر

وأضافت سهام، أنه لعلاج تكسر الشعر، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

استخدام شامبو خالى من السلفات والمواد القاسية، واختيار شامبو وبلسم يحتويان على مكونات مرطبة مثل الكيراتين، الألوفيرا، زيت الأرجان أو زيت جوز الهند، وتجنبي غسل الشعر يوميا، ويفضل غسله من 2 إلى 3 مرات أسبوعيا.

الترطيب العميق للشعر، استخدمي حمام كريم أو ماسك طبيعي مرة إلى مرتين أسبوعيا.

التقليل من استخدام الحرارة، حيث قللي قدر الإمكان من استخدام المكواة والسيشوار، وعند الضرورة، استخدمي واقي الحرارة قبل التصفيف، واتركي شعرك يجف طبيعي دون تعريضه للحرارة العالية.

لا تمشطي الشعر وهو مبلل لأنه يكون أكثر عرضة للتكسر، واستخدمي مشط واسع الأسنان وابدئي التمشيط من الأطراف صعودًا للجذور، وتجنبي شد الشعر بقوة أو ربطه بإحكام.

التغذية تلعب دور كبير في صحة الشعر، لذلك احرصي على، تناول البروتينات مثل البيض، السمك، واللحوم، والإكثار من الخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي، وتناول الفواكه الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والفراولة، وشرب كميات كافية من الماء يوميا، والحصول على فيتامينات مهمة مثل البيوتين، والزنك، والحديد.

الزيوت الطبيعية من أفضل العلاجات لتقوية الشعر ومنع تكسره، مثل، زيت جوز الهند، وزيت الخروع، وزيت الأرجان، وزيت الزيتون، ويمكن تدليك فروة الرأس بالزيت الدافئ وتركه لمدة ساعة قبل الغسل.

قص أطراف الشعر المتقصفة كل 6 أو 8 أسابيع يساعد على منع امتداد التقصف، ولا يؤثر القص المنتظم على طول الشعر بل يحافظ على صحته.

استخدمي وسادة من الحرير أو الساتان لتقليل الاحتكاك، واربطي شعرك برفق أو اتركيه منسدلا أثناء النوم، وتجنبي النوم والشعر مبلل.

