الصحة: فتح باب التقدم لشغل وظائف قيادية بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف القيادية بالإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك في إطار دعم منظومة الإدارة وتطوير الخدمات المقدمة بالمستشفيات التابعة.

الوظائف المتاحة بوزارة الصحة

وأوضحت وزارة الصحة أن الوظائف المتاحة تشمل:

مدير عام إدارة المستشفيات، بمقر الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

مدير عام الطب النفسي التخصصي، بمقر الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.



واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم من داخل مستشفيات الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وجميع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

شروط شغل الوظائف



حددت وزارة الصحة عددًا من الشروط لشغل الوظائف، أبرزها:

الحصول على مؤهل عالٍ (بكالوريوس الطب والجراحة).

قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

التمتع بالقدرة على القيادة والتوجيه.

إجادة التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية.

القدرة الفائقة على التعامل مع الحاسب الآلي.



الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف



وأشارت وزارة الصحة إلى أن التقديم يتطلب:

بيان حالة حديث معتمد من جهة العمل موضحًا به موقف المتقدم من الجزاءات.

السيرة الذاتية.



وأكدت وزارة الصحة أن الإعلان سيتم نشره على الصفحات الرسمية للوزارة لمدة أسبوعين من تاريخ الإعلان، على أن تقدم المستندات المطلوبة باليد بمقر الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالعباسية ومقر العاصمة الإدارية الجديدة.



وأضافت أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين بعد انتهاء فترة التقديم.

