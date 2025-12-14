الأحد 14 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزير الصحة يناقش توسيع فحص مرض السل ومراقبة المياه بتقنيات جزيئية حديثة

وزير الصحة خلال اللقاء
وزير الصحة خلال اللقاء
التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفد احدي الشركات، لبحث تعزيز قدرات التشخيص والمراقبة في مجال الصحة العامة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ركز على التوسع في البرنامج القومي لفحص ومراقبة عدوى مرض السل، واستخدام تكنولوجيا البيولوجيا الجزيئية الرقمية لمراقبة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي.

وأضاف أن اللقاء ناقش توسيع نطاق الفحوصات ليشمل الفئات ذات الأولوية، مثل مرضى فيروس نقص المناعة، والغسيل الكلوي، والعاملين الصحيين، إلى جانب تتبع المخالطين وبعض المؤشرات الخاصة بالأطفال.

استراتيجية المراقبة باستخدام البيولوجيا الجزيئية لرصد مسببات الأمراض المعدية

 

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع ناقش تفعيل استراتيجية المراقبة باستخدام البيولوجيا الجزيئية لرصد مسببات الأمراض المعدية في شبكات مياه الشرب ومحطات المعالجة، لدعم الإنذار المبكر وتعزيز الأمن الصحي والمائي ضمن منظومة الترصد القومي.

أمراض الجهاز التنفسي والهضمي والتهاب السحايا

 

وتابع «عبدالغفار» أن الجانبين استعرضا التوسع في الفحوصات الجزيئية السريعة لمتابعة أمراض الجهاز التنفسي والهضمي والتهاب السحايا، لتعزيز الاكتشاف المبكر للتفشيات ودعم الترصد الوبائي الوطني، مشيرا إلى مناقشة مقترح مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون، إلى جانب اقتراحات لتوطين صناعة الأجهزة والكواشف الطبية.

«الصحة» تنظم ندوة تثقيفية عن «إدارة الأزمات محددات الأمن القومي»

الصحة: فتح باب التقدم لشغل وظائف قيادية بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

حضر الاجتماع الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية، والدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، والدكتورة هبة ترك مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات.

