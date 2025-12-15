الإثنين 15 ديسمبر 2025
اليوم، اتحاد المهن الطبية يعلن بدء صرف معاش شهر ديسمبر

أعلن الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، عن بدء صرف معاش شهر ديسمبر  2025 لأعضاء الاتحاد من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، إلى جانب الورثة المستحقين، بعد تحويل المعاشات إلى الحسابات المخصصة لذلك صباح اليوم.

صرف معاش ديسمبر بالزيادة الجديدة

ويصرف معاش ديسمبر بالزيادة الجديدة التي أقرتها الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد يوم الأول من أغسطس الماضي، برفع المعاش إلى 2000 جنيه شهريًا اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح أمين عام الاتحاد أن تحديث بيانات الأعضاء يتم كل أربع سنوات، بينما تُحدَّث بيانات أسر المتوفين كل عامين، مشيرًا إلى إمكانية الاستعلام عن الأوراق المطلوبة لتحديث بيانات المعاش لأسر الأعضاء عبر الموقع الإلكتروني الجديد من خلال الرابط التالي

وفد من لجنة الصحة بمقاطعة هوبي الصينية يزور مستشفى قصر العيني التعليمي

الصحة: رقابة صارمة لضمان سلامة مياه الشرب المعبأة

وللرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمعاشات، خصص الاتحاد الخط المختصر 15603 للتواصل المباشر مع الأمانة العامة.

