اليوم، اتحاد المهن الطبية يعلن بدء صرف معاش شهر ديسمبر

18 حجم الخط

أعلن الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، عن بدء صرف معاش شهر ديسمبر 2025 لأعضاء الاتحاد من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، إلى جانب الورثة المستحقين، بعد تحويل المعاشات إلى الحسابات المخصصة لذلك صباح اليوم.

صرف معاش ديسمبر بالزيادة الجديدة

ويصرف معاش ديسمبر بالزيادة الجديدة التي أقرتها الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد يوم الأول من أغسطس الماضي، برفع المعاش إلى 2000 جنيه شهريًا اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح أمين عام الاتحاد أن تحديث بيانات الأعضاء يتم كل أربع سنوات، بينما تُحدَّث بيانات أسر المتوفين كل عامين، مشيرًا إلى إمكانية الاستعلام عن الأوراق المطلوبة لتحديث بيانات المعاش لأسر الأعضاء عبر الموقع الإلكتروني الجديد من خلال الرابط التالي

وللرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمعاشات، خصص الاتحاد الخط المختصر 15603 للتواصل المباشر مع الأمانة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.