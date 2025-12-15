الإثنين 15 ديسمبر 2025
رياضة

هالاند يطارد إنجاز ميسي التاريخي

سجّل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أرقامًا هجومية مميزة، بعدما نجح في إحراز 339 هدفًا وتقديم 66 تمريرة حاسمة خلال 403 مباراة خاضها مع الأندية والمنتخب، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 405 مساهمة، في معدل تهديفي لافت يعكس قيمته الهجومية الكبيرة.

إيرلينج هالاند أصبح لديه الآن لديه 36 هدفا في موسم 2025-2026 فقط.

ويعتبر هالاند اللاعب الوحيد الذي سجّل أهداف أكثر في هذه المرحلة من الموسم مع نادي من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى والمنتخب الأول، خلف ليونيل ميسي الذي سجل  37 هدف في (موسم 2012-2013).
 

وفاز فريق مانشستر سيتي على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيلهرست بارك، مساء امس  الأحد، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي. 

أهداف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس 

وجاء هدفا مانشستر سيتي الأول والثالث عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 41 من رأسية قوية و89 من ركلة جزاء، وسجل فيل فودن هدفا في الدقيقة 69.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 

ورفع هالاند رصيده هذا الموسم إلى 17 هدفًا، ليبقى في صدارة الهدافين.

يأتي بعده في الترتيب إيجور تياجو لاعب برينتفورد برصيد 11 هدفًا، بينما يتشارك داني ويلبيك (برايتون)، وهوجو إيكيتيكي (ليفربول)، وجون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، المركز الثالث برصيد 7 أهداف.

 

ويواصل مانشستر سيتي الضغط على آرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة بعد فوز الجانرز الصعب على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف  بالجولة ذاتها.

ويمتلك مانشستر سيتي 34 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ارسنال صاحب الـ 36 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الخامس في جدول البريميرليج برصيد 26 نقطة.

 

