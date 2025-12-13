مبابي يعود ويُنعش آمال ريال مدريد قبل لقاء ديبورتيفو ألافيس (فيديو)

18 حجم الخط

تلقى نادي ريال مدريد ومدربه الإسباني تشابي ألونسو، خبرًا سارًا بخصوص الفرنسي كيليان مبابي قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس المرتقبة مساء الأحد على ملعب الأخير، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشهدت تدريبات ريال مدريد صباح السبت عودة مبابي للمران الجماعي مع بقية زملائه بصورة طبيعية، بعدما غاب عن مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي الماضية بدوري أبطال أوروبا في البيرنابيو.

🚨 كيليان مبابي يختبر نفسه وكيف ستكون مشاعره بعد التدريبات. pic.twitter.com/25V1eqRU4a — Insider Real (@RMCFarab) December 13, 2025

وكان مبابي يعاني من بعض الآلام على مستوى الركبة، لكن الفرنسي تخلص من مشاكله وأصبح جاهزًا للعب ضد ألافيس بصورة طبيعية، حسبما أفادت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من البيت المدريدي.

ويدخل ريال مدريد مواجهة مفصلية للموسم ضد ألافيس في فيتوريا بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين في الدوري ودوري الأبطال بالخسارة ضد سيلتا فيجو والسيتي على الترتيب.

وأفادت ماركا بأن غياب ادواردو كامافينجا عن مباراة ألافيس، أصبح مؤكدًا حيث غاب اللاعب الفرنسي عن التدريبات الجماعية لمعاناته من إصابة على مستوى عضلات الساق اليسرى.

فيما واصل الفرنسي كيليان مبابي تصدر جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السادسة فيما تقدم إيرلينج هالاند مانشستر سيتي في جدول الترتيب بعدما أحرز هدف في فوز السيتي أمام الريال في المباراة التي انتهت 2-1 لصالح الفريق الإنجليزي.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السادسة كالتالي:

1- كيليان مبابي ريال مدريد 9 أهداف.

2- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 6 أهداف.

2- فيكتور أوسيمين جلطة سراي 6 أهداف.

3- جابريل مارتينلي أرسنال 5 أهداف.

3- هاري كين بايرن ميونخ 5 أهداف.

3- أنتوني جوردون نيوكاسل 5 أهداف.

4- ماركوس راشفورد برشلونة 4 أهداف.

4- لاوتارو مارتينيز إنتر 4 أهداف.

4- فيتينيا باريس سان جيرمان 4 أهداف.

4- إجور بايكساو مارسيليا 4 أهداف.

4- هارفي بارنز نيوكاسل 4 أهداف.

4- جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد 4 أهداف.

5- جوناثان بوركارد آينتراخت فرانكفورت 3 أهداف.

5- لينارت كارل بايرن ميونخ 3 أهداف.

5- لويس دياز بايرن ميونخ 3 أهداف.

5- فيرمين لوبيز برشلونة 3 أهداف.

5- فيليكس نميشا بوروسيا دورتموند 3 أهداف.

5- مايسون جرينوود مارسيليا 3 أهداف.

5- بيير إيميريك أوباميانج مارسيليا 3 أهداف.

5- فولارين بالوجون موناكو 3 أهداف.

5- غوركا غوروزيتا أتلتيك بيلباو 3 أهداف.

5- ماركوس يورنتي أتلتيكو مدريد 3 أهداف.

5- لياندرو أندرادي كاراباج 3 أهداف.

5- صهيب دريوش آيندهوفن 3 أهداف.

5- جوليان براندت بوروسيا دورتموند 3 أهداف.

5- فرانسيسكو ترينكاو سبورتنج لشبونة 3 أهداف.

5- دوسان فلاهوفيتش يوفنتوس 3 أهداف.

5- سكوت ماكتوميناي نابولي 3 أهداف.

5- إستيفاو تشيلسي 3 أهداف.

5- ينس بيتر هاوجي بودو/ جليمت 3 أهداف.

5- سيرهو جيراسي بوروسيا دورتموند 3 أهداف.

5- ريكاردو بيبي آيندهوفن 3 أهداف.

5- أليخاندرو جريمالدو باير ليفركوزن 3 أهداف.

5- نوني مادويكي أرسنال 3 أهداف.

5- دومينيك سوبوسلاي ليفربول 3 أهداف.

