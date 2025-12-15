الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
18 حجم الخط

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها رقم 35، والتي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبًا.

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.   

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان. 

منتخب زيمبابوي، فيتو
منتخب زيمبابوي، فيتو

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 

وتقام مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين 22 ديسمبر، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات  الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

وتنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخصصت قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري للبطولة مجموعة قنوات “MAX” لبث المباريات، القنوات هي:

beIN SPORTS MAX 1
beIN SPORTS MAX 2
beIN SPORTS MAX 3
beIN SPORTS MAX 4
كما ستكون قناة الرياضية المغربية متاحة على التردد الأرضي المغربي Arryadia TNT.

 

منتخب مصر يعسكر في مركز المنتخبات الوطنية

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، معسكرا تدريبيا مغلقا في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر يوم 7 ديسمبر الجاري، في المرحلة الأخيرة من استعداداته لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب.

 28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم أفريقيا 

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب مصر ضد زيمبابوي منتخب مصر الاول موعد مباراة مصر موعد مباراة مصر وزيمبابوي منتخب زيمبابوي مصر ضد زيمبابوي مباريات منتخب مصر محمد صلاح مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي مباراة مصر وزيمبابوي

مواد متعلقة

تزايد الضغوط على مدرب توتنهام بعد الهزيمة أمام نوتينجهام، وتشافي يظهر في الصورة

إبراهيم حسن يشيد بإمكانات مركز المنتخبات الوطنية

مبابي يعود ويُنعش آمال ريال مدريد قبل لقاء ديبورتيفو ألافيس (فيديو)

جماهير ريال مدريد تنشر لافتات على أسوار النادي لمساندة تشابي

ارتيتا يحسم الجدل حول رحيل نجم إرسنال

سلوت: لا استمتع بالوضع الحالي مع محمد صلاح

مروان الشماخ يهاجم مزدوجي الجنسية ويكشف سر ابتعاده عن الأضواء

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل الأردن المتوقع أمام السعودية في نصف نهائي كأس العرب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزها الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

يوسف الحسيني: أحمد السقا ميجا ستار حقيقي ومعملش حاجة غلط

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

علاء مبارك يوجه رسالة مواساة إلى عائلة زعيم الأغلبية الأسبق بالبرلمان محمد عبد اللاه

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 15-12-2025

الدينار الأردني يسجل 67.16 جنيها في البنك المركزي ببداية تعاملات الإثنين

6560 جنيها لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين

سعر صرف الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم المسح على الخُفِّين بسبب برد الشتاء، وما كيفيته ومدته؟ مفتي الجمهورية يجيب

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads