مان سيتي يحدد موعد انضمام عمر مرموش لمعسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب مصر، كشف مسئولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن موعد انضمام جناح الفريق الدولي المصري عمر مرموش لمعسكر الفراعنة، استعدادا لبطولة أمم افريقيا 2025، التي تنطلق فعالياتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

موعد انضمام مرموش لمعسكر منتخب مصر

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بأن اللاعب عمر مرموش، نجم منتخب مصر ينضم لمعسكر منتخب بلاده، عقب مباراة الفريق السماوي أمام كريستال بالاس، المقرر إقامتها بعد غد الأحد على أرضية ميدان ملعب “سيلهرست بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مغادرة عمر مرموش وأيت نوري لأمم افريقيا

وأشار كولو توريه المدرب المساعد في نادي مانشستر سيتي، “عمر مرموش وريان آيت نوري سيغادران للمشاركة في كأس أمم إفريقيا عقب مباراة كريستال بالاس، قائلا:" نحن سنفتقدهما بالطبع، ولكن نحن أقوياء بشكل كافي لتعويض غيابهما”.

منتخب مصر يستعد لأمم افريقيا بالمغرب، فيتو

28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم إفريقيا

فيما، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

