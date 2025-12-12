الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مان سيتي يحدد موعد انضمام عمر مرموش لمعسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو
18 حجم الخط

منتخب مصر، كشف مسئولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن موعد انضمام جناح الفريق الدولي المصري عمر مرموش لمعسكر الفراعنة، استعدادا لبطولة أمم افريقيا 2025، التي تنطلق فعالياتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

موعد انضمام مرموش لمعسكر منتخب مصر

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بأن اللاعب عمر مرموش، نجم منتخب مصر ينضم لمعسكر منتخب بلاده، عقب مباراة الفريق السماوي أمام كريستال بالاس، المقرر إقامتها بعد غد الأحد على أرضية ميدان ملعب “سيلهرست بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مغادرة عمر مرموش وأيت نوري لأمم افريقيا

وأشار كولو توريه المدرب المساعد في نادي مانشستر سيتي، “عمر مرموش وريان آيت نوري سيغادران للمشاركة في كأس أمم إفريقيا عقب مباراة كريستال بالاس، قائلا:" نحن سنفتقدهما بالطبع، ولكن نحن أقوياء بشكل كافي لتعويض غيابهما”.

منتخب مصر يستعد لأمم افريقيا بالمغرب، فيتو
منتخب مصر يستعد لأمم افريقيا بالمغرب، فيتو

 28 لاعبا في قائمة مصر لبطولة أمم إفريقيا 

فيما، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد السيد “زيزو” – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر عمر مرموش أمم أفريقيا 2025 مانشستر سيتي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز كولو توريه حسام حسن

مواد متعلقة

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا بالمغرب والقنوات الناقلة

موعد ودية منتخب مصر ونيجيريا استعدادا لأمم إفريقيا

بعد استبعاد عبد المنعم، 5 محترفين فقط بقائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا

منتخب مصر يخوض تدريبًا مسائيًا استعدادًا لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب (صور)

الأكثر قراءة

هدف الأهلي، إصابة قوية ليزن النعيمات في مواجهة الأردن والعراق بكأس العرب (فيديو)

القصة الكاملة لمحاولة اغتيال عبده مغربي في قنا بسبب تغطية الانتخابات

الفائزة بالمركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم: "أتجهز للمسابقة منذ سنتين"

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

تشكيل العراق المتوقع ضد الأردن في ربع نهائي كأس العرب

ضربات على الرأس ونزيف داخلى، تقرير الطب الشرعى يكشف سبب وفاة عروس المنوفية

كواليس جديدة في واقعة مقتل عروس المنوفية، تكشفها التحقيقات وشهود العيان

لكل عروسين، دعاء ليلة الزفاف لبدء حياة زوجية سعيدة

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لكل عروسين، دعاء ليلة الزفاف لبدء حياة زوجية سعيدة

تفسير حلم بكاء الطفل في المنام وعلاقته بالفرج بعد الضيق وانتهاء الحزن

كيف نشكر الله على نعمة المطر؟ مفتي الجمهورية يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads