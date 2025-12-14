ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيل هالاند هدفين في كريستال بالاس

18 حجم الخط

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيلهرست بارك، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

وجاء هدفا مانشستر سيتي الأول والثالث عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 41 من رأسية قوية و89 من ركلة جزاء، وسجل فيل فودن هدفا في الدقيقة 69.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وتواجد عمر مرموش على دكة البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 90 بدلا من هالاند، في الظهور الأخير قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ريان شرقي. تيجاني ريندرز، فيل فودين، بيرناندو سيلفا.

خط الهجوم: هالاند.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ورفع هالاند رصيده هذا الموسم إلى 17 هدفًا، ليبقى في صدارة الهدافين.

يأتي بعده في الترتيب إيجور تياجو لاعب برينتفورد برصيد 11 هدفًا، بينما يتشارك داني ويلبيك (برايتون)، وهوجو إيكيتيكي (ليفربول)، وجون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، المركز الثالث برصيد 7 أهداف.

مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

ويواصل مانشستر سيتي الضغط على رسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة بعد فوز الجانرز الصعب على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف مساء أمس السبت بالجولة ذاتها.

ويمتلك مانشستر سيتي 34 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ارسنال صاحب الـ 36 نقطة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الخامس في جدول البريميرليج برصيد 26 نقطة.

