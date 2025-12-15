الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تزايد الضغوط على مدرب توتنهام بعد الهزيمة أمام نوتينجهام، وتشافي يظهر في الصورة

توماس فرانك، فيتو
توماس فرانك، فيتو
18 حجم الخط

يمر نادي توتنهام هوتسبير بفترة معقدة خلال الموسم الحالي، خاصة بعد الهزيمة الثقيلة أمام نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة، وهي نتيجة زادت من حدة القلق داخل أروقة الإدارة حول مستقبل المشروع الرياضي. 

ويحتل الفريق حاليًا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بإجراء تغيير على مستوى الجهاز الفني، نتيجة تراجع الأداء وغياب الملامح الواضحة لهوية الفريق داخل الملعب.

وفقًا لما أورده موقع «Fichajes» فإن  المدير الفني توماس فرانك تعرض لضغوط متزايدة، بعدما فشل في ترسيخ أسلوب لعب ثابت، حيث بدا الفريق متذبذب المستوى ويفتقد الشخصية، إلى جانب معاناته أمام المنافسين المباشرين. 

وترى الإدارة أن توتنهام بحاجة إلى مشروع طويل المدى يقوم على هوية فنية واضحة وأداء مستقر، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وفي هذا السياق، برز اسم المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز كأحد أبرز الخيارات المطروحة لتولي قيادة الفريق. 

وتعتقد الإدارة أن تشافي يمتلك القدرة على فرض الانضباط والسيطرة على الكرة وبناء هوية فنية واضحة، وهي عناصر يفتقدها توتنهام في المرحلة الحالية، معتبرة أن التعاقد معه قد يشكل خطوة استراتيجية نحو تأسيس مشروع مستدام، وليس مجرد حل مؤقت للأزمة الراهنة.

تشافي هيرنانديز،فيتو
تشافي هيرنانديز، فيتو

خسر فريق توتنهام أمام نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما امس الأحد، بالجولة 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "سيتي جراوند".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توتنهام هوتسبير الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام تشافي هيرنانديز توماس فرانك

مواد متعلقة

إبراهيم حسن يشيد بإمكانات مركز المنتخبات الوطنية

مبابي يعود ويُنعش آمال ريال مدريد قبل لقاء ديبورتيفو ألافيس (فيديو)

جماهير ريال مدريد تنشر لافتات على أسوار النادي لمساندة تشابي

ارتيتا يحسم الجدل حول رحيل نجم إرسنال

سلوت: لا استمتع بالوضع الحالي مع محمد صلاح

مروان الشماخ يهاجم مزدوجي الجنسية ويكشف سر ابتعاده عن الأضواء

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

شوبير يكشف موقف الأهلي بعد إصابة يزن النعيمات

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل الأردن المتوقع أمام السعودية في نصف نهائي كأس العرب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزها الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

يوسف الحسيني: أحمد السقا ميجا ستار حقيقي ومعملش حاجة غلط

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

علاء مبارك يوجه رسالة مواساة إلى عائلة زعيم الأغلبية الأسبق بالبرلمان محمد عبد اللاه

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 15-12-2025

الدينار الأردني يسجل 67.16 جنيها في البنك المركزي ببداية تعاملات الإثنين

6560 جنيها لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين

سعر صرف الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم المسح على الخُفِّين بسبب برد الشتاء، وما كيفيته ومدته؟ مفتي الجمهورية يجيب

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads