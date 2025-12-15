تزايد الضغوط على مدرب توتنهام بعد الهزيمة أمام نوتينجهام، وتشافي يظهر في الصورة

18 حجم الخط

يمر نادي توتنهام هوتسبير بفترة معقدة خلال الموسم الحالي، خاصة بعد الهزيمة الثقيلة أمام نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة، وهي نتيجة زادت من حدة القلق داخل أروقة الإدارة حول مستقبل المشروع الرياضي.

ويحتل الفريق حاليًا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بإجراء تغيير على مستوى الجهاز الفني، نتيجة تراجع الأداء وغياب الملامح الواضحة لهوية الفريق داخل الملعب.

وفقًا لما أورده موقع «Fichajes» فإن المدير الفني توماس فرانك تعرض لضغوط متزايدة، بعدما فشل في ترسيخ أسلوب لعب ثابت، حيث بدا الفريق متذبذب المستوى ويفتقد الشخصية، إلى جانب معاناته أمام المنافسين المباشرين.

وترى الإدارة أن توتنهام بحاجة إلى مشروع طويل المدى يقوم على هوية فنية واضحة وأداء مستقر، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وفي هذا السياق، برز اسم المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز كأحد أبرز الخيارات المطروحة لتولي قيادة الفريق.

وتعتقد الإدارة أن تشافي يمتلك القدرة على فرض الانضباط والسيطرة على الكرة وبناء هوية فنية واضحة، وهي عناصر يفتقدها توتنهام في المرحلة الحالية، معتبرة أن التعاقد معه قد يشكل خطوة استراتيجية نحو تأسيس مشروع مستدام، وليس مجرد حل مؤقت للأزمة الراهنة.

تشافي هيرنانديز، فيتو

خسر فريق توتنهام أمام نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما امس الأحد، بالجولة 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "سيتي جراوند".

