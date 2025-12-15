الإثنين 15 ديسمبر 2025
تير شتيجن يحسم مستقبله مع برشلونة

حسم الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن الجدل حول مستقبله مع نادي برشلونة، مؤكدًا تمسكه بالاستمرار داخل أسوار الفريق الكتالوني، وعدم وجود نية لديه لمغادرته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع ترتيب تير شتيجن في قائمة حراس برشلونة، بعدما أصبح الخيار الثالث، في ظل اعتماد المدرب هانز فليك على الثنائي جوان جارسيا وتشيزني، حيث سبق وأن أعلن أن جارسيا هو الحارس الأساسي للفريق.

وفي السياق ذاته، يشترط جوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، مشاركة تير شتيجن بصفة أساسية مع ناديه، من أجل ضمان تواجده حارسًا لمرمى “المانشافت” في نهائيات كأس العالم 2026.

وبحسب ما أفادت به صحيفة La Vanguardia الإسبانية، فإن تير شتيجن لا يعتبر العروض القادمة من الأندية التركية خيارًا مناسبًا لطموحاته في المرحلة الحالية.

وأوضحت مصادر مقربة من اللاعب أن قناعته تنطلق من عدم وجود أندية أوروبية كبرى قادرة حاليًا على تلبية تطلعاته أو تعكس مستواه الحقيقي، وهو ما يجعله يفضل الاستمرار مع برشلونة في الوقت الراهن.

وانتهت مباراة برشلونة ضد أوساسونا، بنتيجة 0/2 للبرسا، في المباراة التي أقيمت، على ملعب كامب نو، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل الدولي البرازيلي رافينيا هدفي برشلونة في شباك أوساسونا في الدقيقتين 70 و86.

ترتيب برشلونة وأوساسونا في الليجا

وبهذه النتيجة يحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بينما يأتي أوساسونا في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.

