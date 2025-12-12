طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات

18 حجم الخط

طريقة عمل الأرز بالخلطة، الأرز بالخلطة والكبد والقوانص من أكثر الأطباق المصرية شهرة، ويتميز بنكهته الغنية ورائحته الشهية التي تفتح الشهية.

وطريقة عمل الأرز بالخلطة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويجمع هذا الطبق بين الأرز المبهر ومزيج الكبد والقوانص المتبل، ليكون وجبة متكاملة ولذيذة تناسب العزائم والمناسبات.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانين.

مكونات عمل الأرز بالخلطة:-

2 كوب أرز مصري مغسول ومنقوع 15 دقيقة

2 ملعقة كبيرة سمنة أو زبدة

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

½ ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة كركم

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 مكعب مرقة (اختياري)

ماء أو مرق ساخن

مكونات الكبد والقوانص

½ كيلو كبد وقوانص

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة قرفة

ملح حسب الرغبة

2 ملعقة صغيرة صلصة طماطم

¼ كوب ماء ساخن

مكونات الوجه اختياري لكن يعطي طعم رائع

حفنة زبيب

حفنة مكسرات محمصة

1 ملعقة سمنة لتحمير المكسرات والزبيب

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص:

اغسلي الكبد والقوانص جيدا وانقعيها في ماء وخل لمدة 10 دقائق للتخلص من أي زفارة، ثم اشطفيها جيدا.

لأن القوانص تحتاج وقتًا أطول للنضج ضعي القوانص في ماء مغلي مع ورق لورا وحبهان لمدة 20 دقيقة.

صفيها واحتفظي بالقليل من ماء السلق لاستخدامه في الأرز.

في طاسة سخنة ضعي ملعقة سمنة، ثم البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبي.

أضيفي الثوم والبابريكا والكمون والفلفل الأسود ورشة القرفة وقلبي جيدا.

أضيفي القوانص أولا لمدة دقيقتين، ثم الكبد لأنها أسرع في التسوية.

ضيفي ملعقتين صلصة طماطم مع ربع كوب ماء واتركيهم 10 دقائق على نار هادئة حتى يتسبك الخليط ويثقل قوامه.

وفي حلة كبيرة، ضعي السمنة مع البصل المفروم.

قلبي حتى يصبح لونه بني غامق هذه الخطوة سر اللون والطعم.

يمكنك إضافة رشة سكر صغيرة لتسريع التحميص.

أضيفي الأرز المصفى على البصل، وقلبيه 3 دقائق.

ثم أضيفي القرفة، والكركم، والفلفل الأسود، والبهارات المشكلة.

أضيفي مقدار الماء الساخن عادة 2 كوب ماء لكل كوب أرز مصري.

يمكنك استخدام ماء سلق القوانص لإضافة نكهة قوية.

أضيفي مكعب المرقة إذا رغبتى.

غطي الحلة واتركي الأرز حتى يشرب الماء، ثم هدئي النار تماما.

اتركيه 20 دقيقة بدون فتح الغطاء.

بعد أن ينضج الأرز تماما، أضيفي خليط الكبد والقوانص فوق الأرز.

قلبيه برفق حتى لا يتكسر.

غطي الحلة واتركيه 5 دقائق على نار هادئة جدا حتى تتجانس النكهات.

في طاسة صغيرة ضعي ملعقة سمنة.

حمري المكسرات حتى يصبح لونها ذهبي.

أضيفي الزبيب آخر شيء لأنه يتحمص بسرعة.

ضعي الخليط على وجه الأرز قبل التقديم.

قدمي الأرز في طبق تقديم كبير وزيني وجهه بالزبيب والمكسرات.

يمكن تقديمه مع فراخ مشوية، أو لحمة محمرة، أو صينية بطاطس، أو يقدم وحده لأنه يعتبر وجبة كاملة.

لنجاح الأرز بالخلطة، قومي بتحمير البصل جيدا لإعطاء اللون البني المميز.

لا تكثري من القرفة حتى لا يصبح الطعم مر.

الكبد لا تحتاج وقت طويل في الطهي حتى لا تجف.

استخدمي مرق بدل الماء للحصول على طعم أغنى.

أضيفي القليل من الزبيب داخل الأرز إذا تحبين الطعم الحلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.