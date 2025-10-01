طريقة عمل الأرز بالبشاميل والخضار، أكلة متكاملة ولذيذة

طريقة عمل الأرز بالبشاميل والخضار، صينية الأرز بالبشاميل من الأطباق الشرقية الشهية التي تجمع بين القيمة الغذائية العالية والطعم الغني.

وطريقة عمل الأرز بالبشاميل والخضار، سهلة التحضير ومغذية لأفراد الأسرة فتى تحتوي على الأرز كمصدر للنشويات، واللحم المفروم كمصدر للبروتين، إضافة إلى تشكيلة من الخضروات التي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن، وأخيرا صلصة البشاميل الكريمية التي تمنح الطبق مذاق رائع وقوام متماسك.

وهذا الطبق مناسب للعزومات ولوجبات الغداء العائلية، حيث يجمع بين الطعم اللذيذ والشكل الجذاب، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل الأرز بالبشاميل والخضار.

مكونات عمل الأرز بالبشاميل والخضار:-

2 كوب أرز مصري مغسول ومنقوع

3 أكواب ماء أو مرق دجاج

ملعقة كبيرة سمنة أو زيت

ملح وفلفل حسب الرغبة

لتحضير الحشوة

½ كيلو لحم مفروم

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

جزرة مبشورة

كوب من البازلاء مسلوقة نصف سلق

حبة فلفل أخضر مقطعة مكعبات صغيرة

ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

نصف ملعقة صغيرة قرفة اختياري

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة زيت أو سمنة للطهي

لتحضير البشاميل:

3 ملاعق كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة دقيق

3 أكواب حليب دافئ

بيضة اختياري لإعطاء تماسك ولون ذهبي

ملح

فلفل أبيض

رشة جوزة الطيب

للتزيين:

جبن مودزاريلا أو رومي مبشورة حسب الرغبة

طريقة عمل الأرز بالبشاميل والخضار

طريقة عمل الأرز بالبشاميل والخضار:-

في وعاء على النار، يسخن السمن أو الزيت ثم يضاف الأرز بعد تصفيته جيدا.

يقلب الأرز لمدة دقيقتين، ثم يضاف الماء أو المرق الساخن مع رشة ملح وفلفل.

يترك حتى يغلي، ثم تهدأ النار ويغطى حتى تمام النضج.

في مقلاة، يسخن الزيت ثم يضاف البصل ويقلب حتى يذبل.

يضاف الثوم واللحم المفروم ويقلب حتى يتغير لونه ويجف ماؤه.

يضاف الجزر، والبازلاء، والفلفل الأخضر، ومعجون الطماطم.

يتبل الخليط بالملح والفلفل والبهارات والقرفة، ويترك حتى تتجانس المكونات وتنضج.

لتحضير البشاميل في قدر آخر، تذاب الزبدة على نار متوسطة، ثم يضاف الدقيق ويقلب جيدا حتى يكتسب لون ذهبي فاتح.

يضاف الحليب تدريجيا مع التقليب المستمر حتى نحصل على صوص ناعم وخالى من التكتلات.

يتبل بالملح والفلفل الأبيض ورشة جوزة الطيب.

بعد رفعه من على النار، يمكن إضافة بيضة وخفقها سريعا مع البشاميل لزيادة التماسك.

في صينية مدهونة بالقليل من الزبدة، توضع طبقة من الأرز.

فوقها توزع طبقة الحشوة (اللحم والخضار).

يغطى الحشو بطبقة أخرى من الأرز.

يسكب البشاميل على الوجه مع فرده جيدا.

يرش الجبن المبشور على السطح اختياري.

تدخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 إلى 30 دقيقة حتى يحمر الوجه ويأخذ لون ذهبي جميل.

يمكن استبدال الأرز المصري بالبسمتي، لكن يفضل المصري لكونه أكثر تماسك في الأطباق الفرنية.

يمكن إضافة شرائح كوسة أو بطاطس ضمن الحشو لزيادة القيمة الغذائية.

إذا كان البشاميل سميك جدا، يمكن تخفيفه بقليل من الحليب.

للحصول على طعم أغنى، يمكن خلط قليل من الجبن الكريمي مع البشاميل.

